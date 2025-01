Declassata la dogana del porto di Ravenna: "Gravissimo, il governo riveda la decisione"

"È un errore strategico gravissimo, che rischia di penalizzare pesantemente il porto e con esso l’intero sistema economico regionale e nazionale". Sono le dure parole del presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, alla notizia del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane, che ha deciso di declassare l’ufficio di Ravenna dalla prima alla terza fascia. "Ravenna – commenta de Pascale –, con un gettito erariale di due miliardi di euro l’anno tra dazi e Iva, rappresenta un punto cruciale per il traffico delle merci e dei passeggeri dell’Adriatico e non può essere trattata alla stregua di realtà logistiche di minore portata. È incomprensibile che tra i principali scali dell’Adriatico del nord, soltanto Ravenna sia stata esclusa dalla prima fascia, pur in presenza di volumi operativi e criticità che richiederebbero risorse e strutture di primo livello". Infatti, nel nord Adriatico sono di primo livello le Dogane di Trieste, di Venezia e Ancona, scali diretti concorrenti di quello di Ravenna. "E addirittura anche Pescara", sottolineano gli operatori. "La Regione Emilia-Romagna – aggiunge de Pascale – non resterà a guardare e chiede un immediato intervento politico volto a correggere questa decisione. Il declassamento contrasta con gli sforzi fatti negli anni per potenziare lo scalo attraverso il Progetto Hub, la Zona logistica semplificata (Zls) e altre iniziative fondamentali per la competitività del territorio. Sollecitiamo il governo a rivedere subito il provvedimento". Per l’assessora al Porto Annagiulia Randi, "questa decisione, già di per sé incomprensibile, lo appare ancora di più in un momento come questo, nel quale sono appena stati istituiti il comitato di indirizzo per il funzionamento della Zls e si stanno realizzando investimenti strategici per l’intero Paese". "Siamo il primo porto italiano per sbarco di merci alla rinfusa – aggiunge –, uno scalo in piena espansione, e il livello di uomini e mezzi assegnato agli uffici di terza fascia è assolutamente inadeguato". "Si tratta di un vero e proprio schiaffo al nostro porto e all’intera economia ravennate – protesta il presidente di Tcr, gruppo Sapir, Giannantonio Mingozzi –, che conta molto su import ed export. In questo inizio di anno che registra buone premesse di crescita (ad esempio, Tcr chiuderà gennaio con un più 30% di container rispetto al pari periodo 2024), la Dogana andrebbe potenziata". "Occorre un fronte comune di forze politiche, per rispristinare quella prima fascia che ci compete", conclude il presidente di Tcr. Maria Vittoria Venturelli