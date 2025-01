"Declino col covid. La ripresa è lontana"

"Non è un momento facile per il settore dell’abbigliamento. Ho aperto dodici anni fa e inizialmente l’attività era in costante crescita, poi con il Covid è arrivato il declino, la ripresa è lontana. Il mio negozio si rivolge prima di tutto a chi predilige la moda italiana e poi a chi apprezza il rapporto di fiducia che si instaura tra negoziante e cliente, inesistente online o nelle grandi catene.

Ho clienti affezionati tra i residenti del quartiere, in molti si fanno consigliare. Tra i commercianti del quartiere il rapporto è buono, anche se mi sarebbe piaciuto un aiuto in più in questo momento di difficoltà".