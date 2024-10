Deco industrie si allarga. Acquista per dieci milioni la divisione cosmetica di Coind

Deco Industrie amplia il suo raggio di azione e oltre ad alimentari e detergenti ora si getta nel business della cosmetica ma cresce anche nell’alimentare acquisendo il 20% di Fruttagel e proiettando i suoi ricavi a quota 500 milioni entro il 2026. La coop ravennate ha infatti finalizzato l’acquisto, per 10 milioni di euro, del ramo dell’azienda cosmetica di Coind, un realtà cooperativa con sede a Castelmaggiore (Bologna) che sviluppa un giro d’affari di circa 100 milioni di euro. Nello specifico, l’operazione ha visto interessato lo stabilimento di Noale, nell’area veneziana, che impiega 75 persone, che si aggiunge quindi ora agli stabilimenti già nell’orbita di Deco Industrie a Ravenna, Forlì, Ferrara e Imola. Coind Cosmetics è un’azienda produttrice di cosmetici private label di alta qualità, che da oltre 30 anni è partner dei maggiori gruppi della grande distribuzione, della distribuzione specializzata e dell’industria dell’hair care & beauty care professionale, sia in Italia che all’estero. L’azienda produce annualmente circa 25 milioni di pezzi, attestandosi tra i leader nel settore beauty. Coind Cosmetics è attiva in tutti i principali segmenti offrendo formule cosmetiche già pronte, frutto di un lungo processo di ricerca e sviluppo. La divisione cosmetica della Coind appena rilevata, produce un giro di affari di 25 milioni, che si aggiungono ai 125 milioni che la divisione detergenza Deco Industrie già produce, oltre a altri 100 milioni che il reparto alimentare della cooperativa romagnola ha raggiunto come fatturato lo scorso anno: in totale un giro d’affari di 250 milioni.

Oltre all’ acquisizione appena portata a termine, Deco Industrie prosegue la sua crescita anche nello stabilimento di Bagnacavallo con l’attivazione di una nuova linea di confezionamento con un investimento di 5 milioni di euro. Una linea di produzione ad elevata automazione in grado di produrre tutte le famiglie di prodotti per la detergenza domestica, sviluppando oltre 60 milioni di flaconi all’anno.

A questi investimenti, finalizzati alla crescita, si aggiunge l’acquisto del 20% del capitale di Fruttagel azienda romagnola del largo consumo confezionato (bevande base frutta, bevande vegetali, passata e polpa di pomodoro e vegetali surgelati).

"Stiamo procedendo con il nostro piano di sviluppo – commenta l’amministratore delegato di Deco Stanislao Giuseppe Fabbrino – che si pone l’obiettivo entro il 2026 di costruire un gruppo a matrice cooperativa che possa raggiungere il mezzo miliardo di fatturato annuo (300 milioni nell’alimentare e 200 nella detergenza casa e persona). Le nostre parole d’ordine sono: efficienza, innovazione e sostenibilità".

Giorgio Costa