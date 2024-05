Deco, più forte di tutto. Fatturato cresciuto del 16%

Deco archivia un 2023 all’insegna della crescita nonostante i tragici eventi dell’alluvione. Il fatturato consolidato della coop che produce alimentari e detergenti è cresciuto del 16% rispetto al 2022 arrivando a quota 226,5, risultato mai raggiunto nella storia dell’azienda. E anche sul fronte della redditività i dati sono molto positivi e l’Ebitda cresce fino a sfiorare il 13% di incidenza rispetto al fatturato, la posizione finanziaria netta (l’indebitamento) vede una forte diminuzione da 22 milioni (nel 2022) a 13 milioni.

È un quadro di generale crescita quello dipinto durante l’assemblea di bilancio della cooperativa Deco Industrie che si è svolta sabato 11 maggio ai Magazzini del Sale di Cervia. Una realtà produttiva che occupa circa 600 persone (di cui 231 soci e quasi equamente divisi fra uomini e donne) fra gli stabilimenti di Ravenna, Bagnacavallo, Forlì, Imola e Bondeno, e con quasi il 70% assunti a tempo indeterminato, che vende 300 milioni di prodotti l’anno, tra il comparto alimentare e quello della detergenza, e serve un milione di consumatori al giorno.

"È stato un anno difficilissimo il 2023 - dichiara Stanislao Fabbrino, amministratore delegato di Deco Industrie - con i danni della drammatica alluvione e le conseguenze sugli stabilimenti produttivi. Tuttavia abbiamo recuperato in fretta e stiamo continuando bene visto che i primi dati del 2024 ci fanno pensare che proseguirà la nostra crescita. Anche se non possiamo metterci comodi perché la storia recente ci ha insegnato che gli scenari cambiano velocemente e ci si deve sempre far trovare pronti e reattivi". Nel solco della sostenibilità ambientale, Deco Industrie ha proseguito la ricerca di soluzioni per ridurre il proprio impatto ambientale e ha incrementato la filiera delle forniture di materie prime sostenibili, ha riprogettato i contenuti e gli imballaggi dei prodotti "green". Molta attenzione anche ai lavoratori.

"La cooperativa – spiega Antonio Campri, presidente di Deco Industrie - ha investito nel welfare aziendale più di 200mila euro nel 2023 e ha completando il percorso di certificazione di genere, garantendo pari opportunità di partecipare ai percorsi di carriera e alla governance della cooperativa.

Giorgio Costa