Decoro e cura del centro storico, un incontro su quello che si può fare

‘Pensa, raccogli, cura’ è la nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione promossa dal Comune di Bagnacavallo in collaborazione con il Gruppo Hera e il tessuto associativo e commerciale bagnacavallese per diffondere buone prassi per il decoro e la cura in particolare del centro urbano. La campagna intende portare l’attenzione sulla necessità di contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti, mozziconi di sigarette e deiezioni canine e contemporaneamente continuare a promuovere le corrette modalità di conferimento per la raccolta differenziata. ‘Pensa, raccogli, cura’ sarà presentata oggi alle 18.30 in un incontro nel municipio di Bagnacavallo.