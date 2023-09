Degrado a Villa Marina: "Bici, vetri danneggiati e parcheggio selvaggio"

Che a Villa Marina qualcosa non fosse andato come i proprietari degli appartamenti speravano è un qualcosa di evidente da molto tempo: la situazione nella residenza turistico-alberghiera di Marina di Ravenna sarebbe però di recente peggiorata in maniera significativa, come denunciano alcuni dei proprietari di casa. Nel mirino danneggiamenti alle bici, il parcheggio spesso selvaggio non solo di automobili ma anche di veicoli tecnici, i cancelli regolarmente aperti, la non facile convivenza fra proprietari e ospiti, e perfino alcuni atti vandalici che avrebbero visto dei vetri finire in frantumi. Villa Marina è sulla carta una residenza turistico-alberghiera: i proprietari dei vari appartamenti da contratto possono usufruirne per un mese l’anno. Molti acquistarono con l’obiettivo di affittare l’appartamento per le altre mensilità, ma qualcuno lo fece anche con la speranza – poi non concretizzatasi – che un’eventuale modifica contrattuale avrebbe consentito loro di usufruire dell’appartamento durante qualunque periodo dell’anno.

Così non è stato, e nel frattempo la Tari si è rivelata un salasso per i proprietari, a quanto dicono costretti a pagare anche per le mensilità in cui non usufruiscono degli appartamenti. I quali sono stati acquistati a prezzi pari anche a 270mila euro: "Decisamente molti per una disponibilità annuale di appena un mese", fa notare uno dei proprietari. Da qui la volontà di chiedere una modifica al regolamento per usufruirne tutto l’anno, finora negata. E gli affitti? Stando alle lamentele, non si sono visti neppure quelli, "oppure ne sono stati proposti a canoni che abbiamo giudicato irrisori". Va detto che le tensioni fra gestore, proprietari e amministrazione comunale sono ormai datate. Nel frattempo da qui, come evidenzia un proprietario, "sono spariti pure i turisti. Da quanto ho potuto contare ritengo che almeno 90 dei 157 appartamenti siano di recente stati affittati a operai arrivati a Ravenna per cantieri temporanei. Insomma la destinazione turistica di quest’immobile è un completo flop".

Un boccone amaro per il Comune e la Regione, che una quindicina di anni fa con la formula della destinazione turistico-alberghiera tentarono di ritagliare un futuro alle colonie marittime di cui è disseminata la costa – tale era Villa Marina – e che sono spesso un concentrato di degrado e abusivismo, al punto da essere periodicamente nel mirino di chi le giudica ‘ecomostri’ e non vede alternative all’abbattimento. Le soluzioni più soft, come quella adottata per Villa Marina appunto, non sembrano aver avuto maggior successo: "Che questo edificio abbia ormai poco a che fare col turismo è il Comune il primo ad ammetterlo, dal momento che pretende il pagamento della Tari quale immobile residenziale e non turistico – per quanto mi riguarda parliamo di tremila euro all’anno – e si vocifera di potenziali vacanzieri cui è stato negato l’affitto di un appartamento per un weekend. Molto meglio una squadra di operai che rimane qui per settimane, immagino". Una vicenda in cui si intrecciano velleità di vario calibro e duri impatti con la realtà, e che sembra confermare la natura non redimibile di immobili fuori scala, malati di gigantismo, quali le colonie.

Filippo Donati