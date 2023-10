"Degrado al Parco Mita, vietare gli alcolici"

Degrado, percezione di insicurezza e soprattutto tanto consumo di bevande alcoliche. I residenti della zona Filanda e i frequentatori del Parco Mita di Faenza non ce la fanno più, e per questo stanno facendo quadrato al fine di segnalare e sottoporre all’amministrazione comunale i continui e ripetuti episodi che si verificano nell’area verde con l’intento di chiedere misure efficaci e risolutive. A cominciare dal divieto di consumo di alcol all’interno del Parco. La questione è annosa. Il Parco Mita infatti negli ultimi anni era stato al centro di raccolte firme, teatro di interventi delle forze dell’ordine, ed anche destinatario di un progetto di riqualificazione in base al quale erano stati costruiti un campo da pallavolo, un campo da basket, era stata rifatta l’illuminazione, erano stati organizzati eventi, era stata riqualificata l’area giochi ed era stato installato un sistema di videosorveglianza.

Una serie di azioni a cui era seguito un riscontro pratico: giovani in campo, parco più frequentato, e soprattutto un ritorno alla tranquillità dei residenti. Tuttavia in estate sono ricominciate le frequentazioni ‘sgradite’, e con esse anche gli episodi che ora mettono in allarme il vicinato: "Persone completamente ubriache, risse e lanci di bottiglie – spiega una residente –. Io portavo mia figlia a giocare al parco ma ora non ci vado più perchè non mi sento più sicura". Lo stesso punto di vista che i commercianti della zona rilevano: "Non passa giorno che almeno quattro persone si lamentino della situazione del parco". Nell’area verde è presente anche un’area cani, piuttosto frequentata. I commenti però battono sullo stesso punto: il degrado. Qualcuno avanza anche ipotesi di traffici illeciti e di atti osceni. Denunce però non ce ne sono e non ne risultano, né per aggressioni, né per risse, né per altro.

Eppure nel corso dei mesi c’è stato chi si è allontanato dall’area ‘migrando’ in altri luoghi giudicati più sicuri per praticare l’attività sportiva. Ne porta l’esempio un giovane: "Siamo venuti qui a giocare un paio di volte in estate ma poi abbiamo cambiato campetto perchè non ci sentivamo troppo sicuri. Anche se non è mai successo nulla di eclatante quando c’eravamo – precisa –. Comunque è un peccato perchè qui il campo è nuovo e si giocava bene".

La zona più critica secondo chi frequenta un po’ di più il parco sarebbero le sedute accanto ai giochi per bambini.

"La concentrazione di persone che si ubriacano è aumentata molto – rileva sconsolato Elmiro Malpezzi, presidente del centro sociale, il quale ha annunciato l’invio di una missiva al sindaco –, bisogna mettere un freno al consumo di bevande alcoliche. Noi abbiamo sei cassonetti pieni ogni settimana e non sappiamo più dove mettere le bottiglie e le lattine. A dare più fastidio però sono le risse. Nelle ultime settimane è stato inseguito un ragazzo, e si sono verificati altri episodi. La voce si sparge, non si vedono più i bambini e i genitori hanno paura".

Damiano Ventura