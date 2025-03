Degrado in piazza La Malfa. Tra vandalismi e abbandono. Un luogo che merita attenzione

Ancora una volta, piazza Ugo La Malfa si trova al centro di segnalazioni per degrado e incuria. Inaugurata nel 1985 nella parte moderna del Borgo San Rocco, la piazza si colloca strategicamente di fronte al Centro Commerciale Gallery e accanto alla scuola media Ricci, rappresentando un punto di riferimento per residenti e studenti. Negli anni, la piazza ha affrontato diverse problematiche legate alla manutenzione, alcune delle quali risolte temporaneamente, ma la situazione attuale sembra essere nuovamente peggiorata. Tra le criticità più evidenti, spicca la fontanella dell’acqua potabile situata dietro il chiosco della piadina, ancora inutilizzabile da tempo. Anche le panchine risultano in condizioni precarie: molte assi di legno sono rovinate e alcune sono state sostituite solo dopo essersi completamente spezzate. Uno degli aspetti più preoccupanti è lo stato della fontana artistica posta sul lato sud della piazza.

Nonostante la ristrutturazione completa avvenuta nel 2011, che ha permesso di integrare il monumento con il murales raffigurante Che Guevara e Arrigo Boldrini, oggi il mosaico piastrellato appare compromesso: in alcuni punti le tessere si sono completamente staccate, la vasca è stata vandalizzata e le vernici della decorazione risultano ormai sbiadite. Non meno allarmante è il dissesto causato dalle radici degli alberi, che ha danneggiato la pavimentazione del piazzale. In alcune aree, le mattonelle sono state rimosse del tutto, lasciando irregolarità pericolose per i numerosi frequentatori della piazza, che la utilizzano come luogo di ritrovo.

Marco Beneventi