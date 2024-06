Degrado nel parco di viale Spadolini: "Bivacco e consumo di droga". Il vicesindaco: "Controlli continui"

Sotto la lente un parco: quello di viale Spadolini, in Darsena, alle spalle dell’area dove fino a qualche mese fa si trovava la Darsena pop-up. Da mesi al Comune arrivano segnalazioni relative a degrado, droga e anche corse da parte dei residenti, problematiche ieri denunciate anche dal consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi. Una situazione nota a Palazzo Merlato, come spiega il vicesindaco Eugenio Fusignani: "Siamo lì da tempo con azioni mirate, con controlli e sanzioni, e la polizia locale fa verifiche continue. Questo significa che la città non solo non è abbandonata, ma è estremamente controllata. È chiaro che i problemi in una comunità ci sono, ma la capacità di un’amministrazione sta nella capacità di contrastare certi fenomeni. La polizia locale fa un grande lavoro, che spesso non fa notizia, dietro a un quadro politico preciso e puntuale. L’impunità non esiste".

Ieri sul tema è intervenuto anche il consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, con un ordine del giorno che riporta la segnalazione di alcuni residenti del grattacielo in via Magazzini Posteriori: "Il parco verde attrezzato da tre anni circa è precipitata nel peggiore degrado ambientale e sociale" per "immondizie ed espulsioni fisiologiche di ogni genere e pericolosità, vetri rotti e bottiglie vuote di vino e birra, che vi giacciono lungamente senza esserne ripulito. Luogo di bivacchi assordanti e di circolazione/consumo di droga, con le siringhe lasciate sul posto a rischio della sicurezza". Ancisi riferisce che nei giorni scorsi un gruppo di residenti ha incontrato la polizia locale, mentre è partita una raccolta firme a cui hanno già aderito in 60. Ancisi quindi sollecita il sindaco e la giunta "ad attivarsi con urgenza per porre rimedio affinché il parco verde di viale Spadolini in angolo con via Magazzini Posteriori, come anche la zona circostante, siano sottratte al mal uso e al degrado per essere ricondotte a civiltà, ordine pubblico, sicurezza e rispetto della convivenza sociale".

Infine oggi alle 20 si riunirà il Consiglio territoriale Darsena nella sede di via Aquileia 9.