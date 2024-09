"Degrado vicino all’ascensore. Il Comune intervenga"

La zona nei dintorni dell’ascensore del sottopasso in Darsena è da tempo al centro delle critiche del Comitato Nuova Isola San Giovanni, che chiede al Comune di intervenire. "Da mesi continuiamo a inviare fotografie della zona attorno all’ascensore del sottopasso per la Darsena – scrive la presidente Lucla Bondi in una nota – ma senza alcun riscontro da parte vostra e non possiamo più accettare silenziosamente la vostra mancanza di interesse. Come non è più accettabile che noi residenti dobbiamo continuare a sottostare a questo degrado e allo schifo che certi personaggi lasciano dopo i loro bivacchi". Il riferimento è anche "alle deiezioni umane" che avvengono "nello spazio tra l’ascensore e la ferrovia". Bondi aggiunge che il comitato chiede all’amministrazione comunale di intervenire per risolvere il problema"con la massima urgenza" anche "chiudendo tutta quella zona" mentre si aspettano "presunti lavori che si dovrebbero fare tra mesi".