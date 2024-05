Degustazioni e tour nei birrifici: "Per noi questa legge cambia tutto"

Birra da degustare direttamente nelle aziende produttrici, adesso si può. Recentemente la Regione Emilia-Romagna ha licenziato il testo di legge per valorizzare e promuovere i prodotti dei microbirrifici nell’ottica di tutela di un settore produttivo in forte espansione, senza dimenticare l’aspetto turistico. Se infatti da anni le zone vocate alla produzione vitivinicola hanno iniziato a sviluppare e promuovere itinerari e degustazioni direttamente in cantina, fenomeno in grandissima espansione con tour esperienziali e che hanno alimentato un filone tutto nuovo del turismo, possibilità analoga, almeno finora, non era data alle aziende artigianali e agricole che producono birra, prodotto in grande espansione che riscuote un interessante successo di estimatori e nel quale tanti si sono lanciati anche con importanti investimenti.

L’idea, da parte dei proponenti della legge regionale, era dunque quella di dare la possibilità ai microbirrai non solo di vendere i loro prodotti direttamente in cantina, ma anche di proporre visite guidate con la possibilità di far degustare la birra direttamente negli ambienti di lavoro, spesso molto suggestivi e incastonati nel verde. Una questione che è stata portata all’attenzione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna che ha recentemente approvato la legge regionale per la ’Valorizzazione e promozione dei microbirrifici emiliano-romagnoli’ nell’ambito delle politiche a sostegno della qualità del patrimonio agroalimentare. Tra i birrifici del territorio ravennate, un caso unico nel suo genere è il Birrificio La Mata di Marco Tamba di Solarolo che produce frutta, verdura ma soprattutto birra con le sue materie prime. "Con questo provvedimento – spiega Tamba – è stata finalmente data un’identità alla filiera del prodotto ‘birra artigianale’ e ‘birra agricola’ della regione; per la mia azienda, che segue la filiera dal 2010, cambia tanto: finalmente potremo somministrare i prodotti della nostra azienda sul luogo di produzione. Ci siamo organizzati con spazi di accoglienza per il pubblico, sia all’aperto che al chiuso per le stagioni più fredde, con la possibilità di visite guidate in birrificio dove mostriamo il processo produttivo oltre a. Per i prossimi mesi abbiamo in mente anche di proporre serate di degustazione, aperitivi, visite in birrificio e corsi di degustazione dove illustreremo ai partecipanti diversi aspetti della produzione della birra, dalla coltivazione delle materie prime alla produzione della birra, passando per i metodi di somministrazione fino ad arrivare alla degustazione del prodotto".

Presidente della Commissione Politiche economiche della Regione che ha esaminato e lavorato alla legge è la consigliera Manuela Rontini. "Nella nostra regione – spiega – sono un centinaio i microbirrifici, che si distinguono rispetto alle grandi aziende per la continua ricerca di unicità e riconoscibilità del prodotto. L’Italia è il quarto produttore mondiale di birra artigianale, dopo Usa, Gran Bretagna e Francia. La proposta di legge, approvata all’unanimità, è nata da un’iniziativa dei consiglieri regionali. Il confronto con Unionbirrai, produttori e associazioni di categoria, è stato prezioso e continuo. Siamo partiti dal considerare alcune caratteristiche del settore: a produrre e commerciare birra sono per lo più giovani imprenditori che utilizzano prodotti locali. La nuova legge ha l’obiettivo di creare opportunità non solo in termini economici, ma anche occupazionali e sociali, di presidio per le comunità. La maggior parte dei microbirrifici sorge infatti in zone decentrate o collinari. E il fattore principale che ha portato il mercato della birra artigianale a crescere in maniera esponenziale è il contatto diretto con l’utente finale: una filiera corta che, soprattutto nel periodo di start up, preferisce presentarsi direttamente al potenziale consumatore".