"Dehor da ripensare. Serve un progetto"

"Riteniamo che sia arrivato il momento di ripensare queste concessioni", ovvero quelle che negli ultimi anni, dalla pandemia in poi, hanno permesso alle attività di espandersi con dehor e tavolini all’aperto. La richiesta viene dal Pd di Cervia, che chiede a sindaco e giunta di "avviare una riflessione sulla riqualificazione degli spazi pubblici, con particolare attenzione a quelle aree centrali della città che necessitano di un restyling adeguato alla creazione di dehor di qualità e di pregio".

Il partito ricostruisce quello che è accaduto negli ultimi anni: "In seguito alla pandemia è stato giustamente concesso alle attività commerciali di ampliare i propri spazi all’aperto per favorire la ripresa economica e garantire il rispetto delle misure sanitarie. Ora, però, riteniamo che sia arrivato il momento di ripensare queste concessioni, in modo da restituire alla città un assetto più ordinato e funzionale per garantire a tutti la possibilità di godere appieno dei nostri luoghi di passeggiata". In particolare secondo il Pd le questioni sono due: la prima è "preservare la libertà di circolazione nelle aree ciclo-pedonali, che devono rimanere sgombre per consentire a tutti di spostarsi in sicurezza" e la seconda il rispetto del decoro urbano. La presenza di dehor e strutture esterne per le attività commerciali rappresenta un valore aggiunto per l’accoglienza turistica, ma è necessario garantire una progettazione armoniosa".

Il Pd chiede quindi alla giunta di avviare "un progetto di riqualificazione ben strutturato, condiviso con gli operatori economici e orientato alla valorizzazione del territorio". Certo, il tempo è poco: "Siamo consapevole che chiedere agli operatori economici investimenti immediati in tal senso per l’estate ormai alle porte potrebbe risultare complesso – aggiunge il Pd –, ma crediamo che sia fondamentale avviare un percorso di miglioramento in questa direzione".