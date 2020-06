Da domani a Lugo si potranno richiedere contributi per il noleggio eo l’acquisto di arredi per l’allestimento di dehors, da posizionare su aree pubbliche. Il bando, in cui il Comune di Lugo ha stanziato risorse per 25mila euro, permette alle micro, piccole e medie imprese lughesi di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alle attività...

Da domani a Lugo si potranno richiedere contributi per il noleggio eo l’acquisto di arredi per l’allestimento di dehors, da posizionare su aree pubbliche. Il bando, in cui il Comune di Lugo ha stanziato risorse per 25mila euro, permette alle micro, piccole e medie imprese lughesi di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alle attività artigianali (di produzione) con consumo sul posto, di richiedere un contributo per ampliare i propri dehors o occupare spazi pubblici con nuovi arredi.

Possono richiedere i contributi le attività con sede operativa a Lugo, titolari di concessione temporanea di suolo pubblico, rilasciata per la gestione di spazi esterni funzionali alla corretta

attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. Inoltre, le attività richiedenti devono essere iscritte al registro imprese della Camera di Commercio di Ravenna, essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei tributi locali, non avere debiti nei confronti del Comune Lugo (fatta salva la possibilità per l’imprenditore di concordare un piano di rateizzazione per il rientro dal debito e di pagare almeno la prima rata entro il 30 giugno 2020) e non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso.

Le spese ammissibili per richiedere i contributi sono quelle sostenute per il noleggio eo l’acquisto di tavoli, sedie, ombrelloni, pedane, coperture e strutture di delimitazione. Il contributo sarà calcolato entro il limite massimo del 50% della spesa per il noleggio e l’acquisto.

È possibile presentare la richiesta entro le 9 del 31 ottobre solo tramite Pec a pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it, indicando nell’oggetto ‘denominazione impresa – Contributo Covid-19 – domanda ammissione contributo’. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Il bando è disponibile su www.comune.lugo.ra.it.