Dehors e mercati: sensibili riduzioni delle tariffe per le attività faentine

Sono state approvate in giunta a Faenza le tariffe del canone patrimoniale unico che disciplina l’occupazione di suolo pubblico tra cui dehors, chioschi sedie e tavolini dei pubblici esercizi, e del canone mercatale unico per il 2025. Con l’obiettivo di mantenere le tariffe invariate rispetto al 2020 l’amministrazione ha deliberato di adeguare le tariffe per l’occupazione di suolo pubblico esclusivamente all’indice Istat, senza ulteriori aumenti. L’incremento sarà quindi del 5,50%.

Sono inoltre state previste riduzioni del canone mercatale sulle tariffe già applicate tra le quali: il 20% per l’occupazione temporanea di suolo per i pubblici esercizi senza distinzione tra centro città e altre zone; la riduzione della tariffa ordinaria al 50% per i titolari di concessione di posteggio fisso nei mercati; la riduzione del 50% sulla tariffa dovuta dalle edicole e per i chioschi che vendono quotidiani e periodici quale servizio essenziale.

"Nonostante il contesto economico generale presenti inevitabili ristrettezze di bilancio - ha detto il vicesindaco Andrea Fabbri - l’amministraziovuole continuare a dimostrare la propria vicinanza alle attività economiche del territorio per le quali è consapevole delle difficoltà. Con scelte responsabili, il Comune si pone al fianco delle imprese per la ripresa economica, sostenendo gli operatori locali senza rinunciare, allo stesso tempo, alla qualità dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza".