Dehors senza ’vincoli’, c’è il via libera

Via libera alla proroga fino al 31 dicembre 2023 dei dehors senza autorizzazioni paesaggistica e culturale per bar e ristoranti. Lo prevede un emendamento al decreto milleproroghe approvato nelle Commissione Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Soddisfazione da parte di Fipe Confcommercio provincia di Ravenna: "Da sempre la Federazione si è espressa a favore di un nuovo approccio di valorizzazione degli spazi pubblici. Sin dalle fasi inziali dell’emergenza pandemica, abbiamo lavorato per promuovere un nuovo modo di pensare i dehors, favorendo un cambiamento di paradigma da pura occupazione del suolo pubblico a una vera e propria riprogettazione urbana". Un ribaltamento dell’approccio che deriva anche dalle conseguenze del Covid-19, "che ha profondamente cambiato la struttura dell’offerta dei pubblici esercizi: gli spazi esterni non sono un’appendice dell’attività, ma un modo nuovo di vivere la convivialità. Ora è il momento di mettersi al lavoro per rendere queste novità concrete e strutturali. Auspichiamo che il governo insieme alle amministrazioni e alle Soprintendenze siano al nostro fianco per consentire una nuova progettazione dello spazio pubblico che tenga conto del diritto delle imprese di lavorare, di quello dei cittadini di godere di spazi urbani di qualità e quello dei residenti di vivere in aree ordinate e fruibili". Per Massimo Zucchini, presidente della Fiepet-Confesercenti Emilia Romagna: "quello del Governo è un provvedimento che di fatto pone attenzione alle difficoltà di questi ultimi anni dei pubblici esercizi e anche i Comuni della nostra regione dovranno per forza tenerne conto".