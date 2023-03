Deiezioni di cani, multe a chi non le raccoglie

Lanciata in tutti i Comuni dell’Unione della Bassa Romagna una nuova campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono delle deiezioni canine: è rivolta a quei proprietari di animali che non rispettano le norme che prevedono la rimozione degli escrementi. Gli uffici comunali ricevono spesso lamentele da parte di cittadini o di gestori di attività per la presenza di deiezioni canine nelle aree del centro urbano e nelle aree verdi del territorio. Chi passeggia con il proprio cane deve avere con sé attrezzatura idonea per la raccolta delle feci; la sanzione per i trasgressori è di 104 euro così come da regolamento di Polizia locale.