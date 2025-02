"Del Caminetto non cambieremo nulla"

Pierluigi Tortora, ci dica la verità: lei ha acquistato il ristorante Al Caminetto di Milano Marittima perché le piace molto mangiare bene in un ambiente gradevole?

"A chi non piace mangiare cose buone cucinate bene in un locale elegante, ma alla portata di tutti? – risponde ridendo –. La verità è che io al Caminetto venivo da giovane con gli amici quando mi potevo permettere solo una pizza. Ma ho continuato a frequentarlo anche dopo, a volte festeggiando i successi imprenditoriali, a volte con la famiglia o gli amici".

Quando è stata l’ultima volta Al Caminetto?

"Lo scorso anno, per la tradizionale cena di fine anno con la famiglia".

Ha deciso in quell’occasione?

"No, la decisione l’avevamo gia presa prima, tant’è vero che Emma Godani, mia assistente dal 1998 e poi responsabile delle risorse umane del gruppo Plt, sta affiancando dallo scorso ottobre Franco Mazzoni e Patrizia, che ovviamente resteranno con noi. Mancavano solo gli ultimi dettagli".

Cosa le piace del Caminetto?

"L’atmosfera, la cura dei dettagli, la professionalità, l’affiatamento e la cortesia di tutto il personale, uno staff di professionisti esperti, cosa sempre più difficile da trovare, oltre, naturalmente, alla qualità del cibo e dei vini".

Cambierete qualcosa del Caminetto?

"No, ci piace così. Casomai faremo lavorare la fantasia nelle prossime realizzazioni della società Plt Food che abbiamo già in mente".

Dove?

"Negli Stati Uniti, a New York, poi a Miami. E quindi a Dubai".

Posti dei quali le ho già sentito parlare...

"Sì, dove siamo già presenti con i nostri investimenti sulle energie rinnovabili e immobiliari. A Dubai, per esempio, stiamo realizzando una bellissima torre".

La sua famiglia aveva creato un piccolo impero nel campo dell’energia eolica, ma poco più di due anni fa avete ceduto tutto a Plenitude, gruppo Eni. Poi siete ripartiti...

"Sì, con un impeto ancora maggiore. Abbiamo chiuso il 2024 con oltre 200 megawatt di impianti eolici e fotovoltaici in esercizio, e a breve arriveremo a 400 megawatt in costruzione in Italia, Spagna e in Texas, ma puntiamo a 1,45 gigawatt in esercizio entro il 2028. Lo scorso anno abbiamo investito quasi 500 milioni".

Lei si è trasferito in Svizzera con la famiglia, ma mantiene saldi legami con Cesena e la Romagna...

"Certo, facciamo parte della compagine societaria del campus calcistico di Martorano e con la Fondazione Famiglia Tortora, che ha sede a Cesena, operiamo nel sociale. E ora c’è Al Caminetto, un patrimonio culturale e turistico della Romagna che va preservato e valorizzato".

Quando andrà a cena Al Caminetto?

"Spero di essere in Romagna giovedì 6 marzo per l’apertura dopo la sosta invernale".

Paolo Morelli