Delegazione Bmw dal sindaco

Dopo la positiva conclusione della prima fase di avvio del nuovo polo automotive nel porto, che ha visto la costituzione della società Asia tra il Gruppo Sapir e il colosso tedesco della logistica Ars Altmann, ieri il sindaco Michele de Pascale ha ricevuto una delegazione di Bmw Europe. All’incontro hanno preso parte anche il presidente e l’amministratore delegato di Sapir Riccardo Sabadini e Mauro Pepoli, il presidente di Tcr Giannantonio Mingozzi, l’amministratore delegato del gruppo bavarese Maximillian Altmann, il segretario generale e il direttore dell’ Autorità di Sistema Portuale Fabio Maletti e Mario Petrosino. Erano presenti i vertici della nuova Asia, joint venture tra Gruppo Sapir e Gruppo Altmann, che si occuperà della gestione del terminal automotive. Il porto di Ravenna si accredita così come snodo logistico strategico per l’intercettazione dei flussi di auto attraverso un sistema intermodale tren –nave che consentirà di attrarre nuovi traffici non solo di import ma anche di export per tutte le rotte con origine o destinazione in Europa Continentale e nel far Est, prima appannaggio solo dei grandi porti nordeuropei.