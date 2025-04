Delegazione di Federalberghi in visita ai Musei Byron

Una delegazione di albergatori di Federalberghi, guidata dal presidente Raffaele Calisesi, dalla presidente del Gruppo Giovani Federalberghi Cristina Zaffi, promotrice dell’iniziativa, dal presidente del Gruppo Accoglienza Extra Michele Morello, da rappresentanti del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio, dal Direttore di Federalberghi e vicedirettore di Confcommercio Ravenna Paolo Giulianini, ha visitato i Musei Byron e del Risorgimento per conoscere nel dettaglio l’intera proposta del Museo.

E questo dalle eleganti sale del Palazzo Guiccioli ai preziosi cimeli di Byron, dalla ricca documentazione su Garibaldi ed il Risorgimento ai dipinti dello Studiolo, dalle sorprendenti interattività all’ampia possibilità di fruire di contenuti particolarmente dettagliati e modulabili per ogni tipo di età e di interesse, con le app in lingua che guidano i turisti stranieri.

La visita, per le numerose domande e l’altissimo interesse degli albergatori, è durata oltre due ore, introdotta dalla Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti.

La direttrice Alberta Fabbri è riuscita a catturare l’attenzione dei numerosi presenti, illustrando sia la storia meravigliosa dei personaggi che hanno vissuto nel Palazzo che oggi ospita i Musei, tra i quali, oltre a Byron, la Contessina Teresa e il Conte Guiccioli, anche Luigi Carlo Farini e rappresentanti delle famiglie Rasponi e Murat, e il contesto dell’epoca che intreccia in modo affascinante la vicenda letteraria e romantica di Byron con quella ideale e avventurosa dell’eroe della libertà e del protagonista dei primi moti che porteranno all’Unità d’Italia. Palazzo Guiccioli si trova in via Cavour, in pieno centro storico cittadino.