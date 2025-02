Delfino, la stoccata è d’oro. Vince nella prova a squadre

Francesco Delfino ha concesso il bis. L’atleta del Circolo Ravennate della Spada, vincitore domenica della medaglia di bronzo individuale ai Campionati Europei Cadetti, ha vinto l’oro nella prova a squadre insieme a Nicolò Sonnessa, Riccardo Magni e a Davide Del Prete. Gli azzurrini hanno debuttato negli ottavi di finale superando con il punteggio di 39-23 la Spagna. D’autorità, l’Italia ha superato anche lo scoglio della Turchia padrona di casa, nei quarti, imponendosi 45-32. In semifinale i ragazzi guidati dai maestri Dago Tassinari e Francesca Boscarelli hanno sfidato l’Estonia continuando lungo la linea già tracciata: perfetta gestione del match e successo per 29-24 che ha regalato agli spadisti italiani il meritatissimo biglietto per la finale.

Contro l’Ungheria è stata sfida a lungo punto a punto, poi i magiari hanno allungato e parevano esser scappati via, ma gli azzurrini non hanno mollato mai, neppure quando a meno di 8 secondi dalla fine proprio Delfino era sotto di tre stoccate, e le ha recuperate tutte. Al minuto supplementare è arrivato poi il colpo del 43-42, quello che ha incoronato gli spadisti d’Italia campioni d’Europa Cadetti.