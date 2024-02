Capanni balneari, via libera alle aree apposite dove costruirli: la decisione della giunta

Ravenna, 27 febbraio 2024 - Importantissime novità nella questione legata ai capanni balneari. Si è finalmente tenuto l'incontro tra l'a ss ociazione Capannisti balneari Aps e la giunta comunale di Ravenna, dopo le proteste contro l'ordine di demolizione di ben 74 capanni del territorio, e si è risolto con un importante compromesso. Da questo momento in poi, si provvederà a cercare aree apposite per ospitare e valorizzare le strutture.

La situazione

Nella giornata di sabato 24 febbraio si sono accese le lamentele per l'ordinanza comunale che prevede la demolizione di 74 capanni balneari, destinati alla pesca ma ritenuti abusivi e dannosi per il territorio. Circa 150 manifestanti si sono ritrovati davanti al Bagno Ristorante Lucciola di Marina di Ravenna (RA) per protestare contro la decisione presa dal comune in data 31 gennaio 2024, che ha di fatto aggirato l'ordine del 13 settembre 2023 concernente, invece, l'eventuale valorizzazione dei capanni stessi attraverso l'istituzione di un'area apposita.

L'associazione Capannisti balneari Aps, composta dai 94 proprietari dei 74 capanni, ha indetto per lunedì 26 febbraio un'assemblea dei soci per trattare di un tema particolarmente delicato come questo. "Fintanto che ci sarà un solo capanno nell'arenile - aveva annunciato nel corso della riunione il presidente dell'associazione, Giorgio De Lorenzi - sono contrario a qualsiasi azione legale. Aspettiamo l'incontro con l'amministrazione e vediamo."

Il compromesso

L'incontro tra i capannisti e l'amministrazione di Ravenna c'è stato e ha portato a un riscontro positivo della vicenda. La giunta, in data 27 febbraio 2024, ha ufficializzato una delibera di indirizzo per permettere di individuare posizioni idonee a valorizzare e ospitare i capanni che verranno smontati.

La decisione è stata presa per tenere viva la tradizione de capanni, rispettando comunque aspetti ambientali importanti come la tutela e la conservazione delle pinete, delle dune e delle spiagge, il mantenimento della pulizia di questi luoghi, l'azzeramento del consumo di plastiche e la lotta alla diffusione dei rifiuti.

"Siamo partiti dall’ordine del giorno approvato all’unanimità il 19 settembre scorso dal consiglio comunale, - ha dichiarato Giacomo Costantini, assessore al Turismo e Demanio per il comune di Ravenna - che individua nei capanni balneari storici del litorale ravennate un patrimonio culturale di Ravenna e della Romagna di riconosciuto e documentato valore storico-testimoniale, ma come abbiamo già più volte detto è impossibile ignorare che ci sono alcuni capanni collocati illegittimamente in zone del demanio in cui vi è un divieto per vincoli ambientali e che non è facoltà del Comune derogare in tal senso; il demanio è un ambito statale su cui il Comune opera nel rispetto delle leggi dello Stato."