Delirio mistico in basilica: "Io sono divino". Arrestato dopo insulti, minacce e aggressioni

Una domenica pomeriggio tutt’altro che tranquilla ha scosso il centro storico di Ravenna, trasformando la basilica di San Francesco in un palcoscenico surreale. Un giovane brasiliano di 27 anni, Marcos Vinicius Z., in evidente stato confusionale, ha fatto il suo ingresso nel luogo di culto, spaventando fedeli e turisti con oscure profezie e proclamandosi essere divino. Ha poi raggiunto il presbiterio e, con una teatralità degna di un profeta visionario, ha dichiarato di avere il potere di chiamare un’armata di angeli per punire chiunque gli si opponesse.

Erano circa le 15 quando, prima di dirigersi in chiesa, l’uomo aveva attirato l’attenzione di un agente di polizia locale in piazza Caduti. Vestito in modo trasandato, con un solo guanto e le ciabatte ai piedi, lamentava di essere stato derubato e chiedeva se qualcuno potesse accompagnarlo a Massa Lombarda, dove risiede. Dopo aver infastidito alcuni clienti seduti ai tavolini di un bar, ha iniziato a inveire contro gli agenti, accusandoli di rubare lo stipendio e di non avere voglia di lavorare. Il vigile, intuendo che il soggetto potesse rappresentare un problema, ha chiesto rinforzi e lo ha seguito. E ha fatto bene, perché la situazione è presto sfuggita di mano. Un visitatore preoccupato ha avvisato gli agenti, che sono entrati nella basilica per tentare di riportarlo alla ragione. Ma il giovane non aveva alcuna intenzione di collaborare. Anzi, alla richiesta di allontanarsi ha risposto con due pugni alla nuca dello stesso agente, costringendo le forze dell’ordine a immobilizzarlo a fatica. Anche mentre veniva ammanettato, ha continuato a dimenarsi e insultare chiunque gli capitasse a tiro. Durante l’identificazione, è emerso un dettaglio inquietante: nei giorni precedenti era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) con conseguente ricovero presso il Servizio psichiatrico dell’ospedale, dal quale si era però allontanato arbitrariamente, sottraendosi alle cure.

Vista la sua aggressività e la pericolosità del comportamento, è scattato l’arresto. Tuttavia, il giorno successivo, davanti al giudice Cosimo Pedullà, la procura ha deciso di non richiedere misure cautelari particolarmente restrittive. L’unica condizione imposta è stata l’obbligo di firma in caserma quattro volte a settimana. L’uomo, apparso ancora in stato confusionale anche in tribunale, ha tenuto la testa bassa e ha continuato a proferire frasi fuori luogo, rivolgendosi anche al giudice e agli altri presenti in aula. Il suo legale, avvocato Samuele De Luca, in ragione dell’incensuratezza dell’indagato, ha chiesto un termine a difesa, con processo che si terrà ad aprile.

l. p.