Delitto Battaglia. La sentenza a luglio con rito abbreviato

Ha chiesto di essere giudicato per abbreviato, rito che in caso di condanna gli varrà lo sconto di un terzo della penna. L’appuntamento è per inizio luglio davanti al gip Janos Barlotti. Alla sbarra ci sarà Mario Antonio Iadicicco, il 62enne originario di Formia (Latina) ma da tempo residente in città, accusato dell’omicidio del 47enne ravennate Christian Battaglia. La difesa - avvocato Francesco Furnari - cercherà probabilmente di dimostrare che di legittima difesa si trattò. O al massimo di eccesso colposo di legittima difesa. Convocati per la medesima udienza, anche i familiari del defunto tutelati dall’avvocato Filippo Bianchini. In quanto all’imputato, dopo un breve periodo in cella, aveva ottenuto i domiciliari: a fine marzo la Cassazione aveva però annullato l’ordinanza cautelare disponendo un nuovo passaggio davanti al tribunale del Riesame di Bologna.

L’omicidio risale alla notte del 20 settembre scorso. E, come aveva a suo tempo rilevato il gip Corrado Schiaretti convalidando l’arresto della polizia su richiesta del pm titolare del fascicolo Stefano Stargiotti, "il bere birra è una costante che ha avvolto l’intera vicenda". Del resto la vittima all’ingresso in ospedale alle 22.40 aveva fatto registrare un "tasso alcolemico di 2.68", cioè prossimo al "rischio di coma etilico". Per il giudice, se ciò poteva avere condizionato l’impulso della vittima ad andare a cercare in casa l’uomo che poi lo avrebbe ammazzato, la reazione di quest’ultimo appare "sproporzionata al rischio incombente". Andava dunque esclusa la legittima difesa; andava però riconosciuto un "animus defendendi", cioè l’intenzione di esercitare una violenza nei limiti necessari.

Secondo quanto stabilito dal medico legale, il 47enne era morto per via di un’unica ferita all’emitorace sinistro provocata da un coltello da cucina con lama di 15,5 centimetri che aveva bucato un polmone ed era arrivato fino al cuore. Nel suo complesso, il gip l’aveva definita una vicenda che, "a occhi ragionevoli, pare priva di senso" dato che è difficile riconoscere un movente nelle condotte della vittima preliminari all’omicidio. L’unica traccia poteva arrivare dai due insulti che il 47enne aveva rivolto al 62enne: ovvero "frocio e infame" in riferimento a una lite scaturita in piazza Baracca tre ore prima del delitto: verso le 19 il tunisino che abita assieme a Iadicicco, aveva dato del "frocio" al 47enne determinando la veemente reazione di questi con tanto di intervento di una Volante: può essere che Battaglia avesse pensato che Iadicicco aveva chiamato la polizia per denunciarlo. E di conseguenza era andato a casa sua a cercarlo per regolare i conti.

Andrea Colombari