Delitto del chiosco a Ravenna, pena definitiva per la ex vigilessa: ora è in carcere

Ravenna, 7 luglio 2023 – Lei si è già consegnata al carcere milanese di Bollate per iniziare a espiare la sua pena. Mercoledì sera la Cassazione, rigettando il ricorso della difesa, ha infatti reso definitiva la sentenza a 16 anni di reclusione per l’omicidio preterintenzionale del compagno a Lido Adriano nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2019.

La vicenda processuale della 55enne Maila Conti - nata a Milano, città nella quale in passato era stata vigile urbano, e residente a Travo, in provincia di Piacenza - racchiude una singolarità: ha rappresentato per un omicidio avvenuto a Ravenna la prima applicazione della legge pensata per arginare la violenza di genere (luglio 2019, codice rosso). Alla donna è stata infatti contestata la nuova aggravante potenzialmente da ergastolo (il rapporto di convivenza con la vittima) che le aveva impedito di chiedere il rito abbreviato e l’aveva proiettata direttamente davanti alla corte d’assise di Ravenna dinnanzi alla quale il 21 febbraio 2021 aveva rimediato 21 anni per omicidio volontario. Il 7 aprile 2022 i giudici d’appello avevano configurato il fatto in altro modo, confermando le statuizioni civili (alle tre figlie della vittima erano state riconosciute provvisionali per un totale di oltre 700 mila euro). In ogni caso, l’avvocato Carlo Benini, che difende la 55enne assieme alla collega Wally Salvagnini, una volta depositate le motivazioni della Suprema Corte, si è detto disposto ad andare fino in Europa per vedersi riconosciute le ragioni del ricorso, a partire dalla legittima difesa che la donna avrebbe esercitato nei confronti della vittima, il 61enne piacentino Leonardo Politi.

L’uomo era stato centrato nei pressi del chiosco della piadina che da qualche tempo i due gestivano, da un unico fendente menato con un coltello di quelli usati per sfilettare il prosciutto (con lama da 20 centimetri) dopo una notte segnata da pregresse discussioni con la compagna in un vicino ristorante: il taglio gli aveva lacerato la vena porta provocando un’emorragia interna che lo aveva condotto alla morte dopo l’arrivo in ospedale. La donna, sempre rimasta sul posto, era infine stata arrestata dai carabinieri del Radiomobile.

Secondo la corte d’appello, le era mancata la volontà di uccidere sotto ogni profilo di dolo. Tanto che dopo l’unico fendente menato, non si era "neppure prospettata la possibilità" di avere ferito il compagno "in modo grave e tanto meno letale". I giudici felsinei avevano però fatto presente che, per una serie di ragioni legate oltre che al delitto pure alla "personalità dell’imputata", la pena inflitta si discostava "ampiamente dal minimo" ed era anzi "prossima al massimo" per il tipo reato contestato. In quanto all’eventuale scenario di legittima difesa, andava a loro avviso scartato dato che quella notte l’imputata avrebbe potuto facilmente sottrarsi a ogni possibile minaccia.