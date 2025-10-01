Delocalizzazioni, pubblicata l’ordinanza

Via libera della Corte dei Conti alle ultime ordinanze della struttura commissariale, sottoscritte d’intesa con la Regione che fissano, tra le altre, i criteri e i contributi per le delocalizzazioni. Contributi che arriveranno fino a un massimo di 2350 euro al metro quadro, iva e spese notarili comprese. Destinatari sono i proprietari di case che sono state sgomberate e non potranno più essere ricostruite nello stesso luogo. Allo scopo il Settore Ricostruzione della Romagna Faentina ha fatto sapere essere in corso di organizzazione un servizio di assistenza specifico. Il contributo, richiedibile su base volontaria, si calcola moltiplicando la superficie totale dell’immobile, attestata dalla perizia del professionista incaricato, per il costo parametrico, articolato per classi di superficie, oltre iva. Il costo parametrico per il 2025 è di 2200 euro al metro quadro fino a 200 metri quadri di superficie complessiva, 1900 euro al metro quadro per la parte eccedente da 200 metri quadri a 350 metri quadri di superficie complessiva, 1700 euro al metro quadro oltre i 350 metri quadri di superficie complessiva.

Ai valori parametrici indicati è aggiunto l’importo forfettario di 150 euro al metro quadro per spese notarili e per la ricostruzione in un altro sito. Sono previsti due percorsi distinti, come sottolineato dal commissario Fabrizio Curcio: uno dedicato a chi richiede il contributo per l’acquisto di una nuova area e un altro per chi sceglie l’acquisto di un immobile già pronto e a uso residenziale. È previsto un passaggio preliminare con una commissione tecnica straordinaria che esaminerà i requisiti e valuterà la concreta impossibilità a mantenere l’immobile nel sito in cui si trova. Tale commissione esprimerà un parere che diventerà vincolante per la successiva domanda di contributo. Si possono richiedere fondi fino al 100% delle spese sostenute e comunque fino al raggiungimento del tetto massimo dell’importo stabilito dall’ordinanza, nei limiti delle risorse disponibili.

La stessa ordinanza, la numero 53 stabilisce inoltre anche contributi per i danni ai beni mobili presenti all’interno dell’immobile da delocalizzare, fino a un importo massimo complessivo di 6mila euro per abitazione. Il contributo per la delocalizzazione può essere riconosciuto anche per interventi di ristrutturazione di un immobile esistente già nella disponibilità di chi fa richiesta. Per presentare la domanda dovrà essere certificata l’impossibilità di ricostruire l’immobile dove era in origine specificando la condizione di grave danneggiamento. Fanno riferimento i provvedimenti e le ordinanze di inagibilità, sgombero, evacuazione o demolizione, senza la possibilità di ricostruire. Sarà poi l’Ente Locale nell’ambito delle attività istruttorie di propria competenza, a richiedere alla commissione tecnica straordinaria la verifica prevista. Dopo il parere favorevole il soggetto beneficiario potrà poi procedere alla presentazione dell’istanza di contributo, corredata dalla documentazione. La Romagna Faentina ha fatto sapere che saranno direttamente contattati i proprietari degli immobili dei sei comuni del territorio gravati dalle ordinanze. Inoltre, nell’ordinanza 52 è stato esplicitato che i privati che non hanno già presentato domanda per la ricostruzione possono manifestare entro il 31 ottobre la volontà di chiedere il contributo per la ricostruzione senza obbligo per la successiva presentazione dell’istanza.

Damiano Ventura