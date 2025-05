"Delocalizzazioni, serve una cifra adeguata"

Casse d’espansione, nuovi argini e aree allagabili non saranno gli unici elementi di trasformazione del territorio romagnolo di qui ai prossimi anni: le delocalizzazioni sono forse il fattore che più renderà palese il momento in cui, fra 2023 e 2024, "la storia ha cambiato cavalli". Il piano per le delocalizzazioni – sul quale l’interlocuzione fra governo e Regione è ancora nel vivo – segnerà plasticamente la ritirata dell’uomo dinanzi alle ferite inferte dalla crisi climatica. Il governatore Michele de Pascale sul tema invita tutti alla massima prudenza: "Si tratterà di situazioni puntuali, di abitazioni sorte negli alvei dei fiumi in cui per decenni non era accaduto nulla e che poi si sono allagate per tre o quattro volte". O, ancora, di immobili trovatisi direttamente minacciati da una frana. Le delocalizzazioni saranno volontarie: nulla a che vedere con gli espropri che si renderanno necessari nei punti in cui sorgerà una cassa d’espansione o un’altra grande opera. "Entro maggio spero venga definito già un primo elenco di casi. Si parla di situazioni puntuali e non di quartieri: a Traversara, ad esempio, sarà coinvolta la quindicina di case che sorgevano più vicine al Lamone".

Chi lascerà la propria casa dovrà cercarne una sul libero mercato – "nessuna new town, insomma" – dietro un adeguato contributo, "che non può limitarsi a 1.800 euro al metro quadrato, assolutamente non sufficienti. Quella cifra può essere soddisfacente in alcune porzioni marginali di territorio, ma non sarebbe minimamente attrattiva in altri ambiti. Noi abbiamo chiesto di aumentare il massimale. È chiaro che ci potrà essere un solo bando: una volta stabilita la cifra, quella diventa fissa". Sul fronte invece dei rimborsi, al nuovo commissario Curcio il presidente ribadirà altri due aspetti che già ripeteva al suo predecessore Figliuolo: "È necessaria una procedura ‘speditiva’ per chi ha subito danni più contenuti. Non possiamo pensare che per un rimborso da 20mila euro si debba completare l’iter burocratico di chi chiede invece 200mila euro. Permane poi il nodo delle difformità: un conto sono gli abusi edilizi, un altro le piccole difformità rispetto alle quali non possiamo pensare che sia a rischio l’intero contributo".

Michele de Pascale ha fatto notare come il decreto non coinvolga solo l’Emilia Romagna, ma anche la Toscana e le Marche, più nello specifico i comuni della Romagna Toscana come Marradi e Palazzuolo e quelli del Pesarese, fra cui l’alta valle del Conca. "Su questo fronte dobbiamo ragionare per bacini; un intervento che mette in sicurezza il Lamone a Marradi o il Senio a Palazzuolo è un investimento anche per la sicurezza delle nostre comunità più a valle".

