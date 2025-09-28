Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaDelocalizzazioni, tante incognite sui vari casi
28 set 2025
FILIPPO DONATI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Delocalizzazioni, tante incognite sui vari casi

Delocalizzazioni, tante incognite sui vari casi

Dopo il via libera arrivato dalla Corte dei Conti qualcuno ha già presentato la domanda. Al momento sembrano esclusi i residenti di via Verità

Dopo il via libera arrivato dalla Corte dei Conti qualcuno ha già presentato la domanda. Al momento sembrano esclusi i residenti di via Verità

Dopo il via libera arrivato dalla Corte dei Conti qualcuno ha già presentato la domanda. Al momento sembrano esclusi i residenti di via Verità

Chi può delocalizzare? Il via libera arrivato dalla Corte dei Conti all’ordinanza della Struttura Commissariale che disciplina le delocalizzazioni è da giorni materia di studio da parte di tutti quei cittadini che, nel corso degli ultimi due anni, hanno subito due, tre o addirittura quattro alluvioni. La domanda che tutti si pongono è la stessa: "La mia casa rientra in queste casistiche?". Al momento sono una manciata i romagnoli che possono dire di avere la certezza di rientrare nelle casistiche: i residenti della porzione di Traversara devastata dal Lamone. Dalla Regione hanno però fatto capire come la normativa sia in realtà meno rigida di quanto il testo del decreto farebbe credere. A dire l’ultima parola saranno infatti le commissioni che dovranno deliberare il sì o il no alla richiesta di delocalizzazione avanzata dal singolo cittadino.

Nel frattempo c’è già chi ha deciso di presentare la domanda di delocalizzazione: Gianluca Ierpi e sua moglie, residenti nel piccolo quartiere che a Riolo sorge alle spalle delle terme, alluvionati cinque volte dal 2014 a oggi, da anni hanno detto basta. Con ripetute Pec inviate a Comune e Regione avevano già espresso in passato il loro desiderio di essere delocalizzati. "Eppure nemmeno noi siamo così certi di rientrare fra le casistiche – confida Ierpi –. In primis perché casa nostra non è inagibile ma, anche qualora questo non fosse un requisito sine qua non (fra i luoghi delocalizzabili sono compresi anche quelli oggetto di ‘trasformazione del territorio’: si tratta probabilmente di quelli in cui saranno realizzate casse di espansione o aree allagabili, ndr) rimane il fatto che tutti i condomini dello stesso fabbricato a quanto pare devono essere concordi sulla volontà di delocalizzare. Ma è evidente che chi vive al piano terra sente questa necessità più di chi abita al terzo piano. A meno che, in alcune zone, il piano terra non sia dichiarato non abitabile. Insomma, gli interrogativi sono molti". Due vallate più a est, lungo il corso del Marzeno, nell’omonima frazione, sono diversi i nuclei familiari propensi a chiedere di poter delocalizzare. "La mia famiglia è tra queste – conferma Lorenzo Valtieri, residente a Marzeno –. Quattro alluvioni in così poco tempo sono troppe perché si possa pensare di continuare ad abitare una casa costantemente a rischio. Forse le misure di messa in sicurezza del territorio non dappertutto possono essere efficaci, in particolare in luoghi come via Moronico, qui a Marzeno, dove intere case e fabbricati sorgono ormai a picco su quello che è il nuovo argine del fiume".

Fra chi al momento sembra escluso dall’ordinanza a firma di Fabrizio Curcio ci sono invece i residenti di via Verità, appena a monte dell’area urbana di Faenza. "Nel nostro caso la situazione è diversa – spiega Alberto Mantovani, portavoce del comitato di cittadini –. Il nostro quartiere potrebbe dover essere sottoposto a sequestro nella sua interezza, proprio in virtù della futura esistenza di casse d’espansione in questa parte di campagna alle porte della città". A Brisighella, dalle parti del quartiere che circondale terme, trionfa invece lo scoramento: "Al momento è molto complicato capire se la zona in cui abitiamo, benché alluvionata ormai cinque volte nel corso dell’ultimo quindicennio, rientri nel perimetro di ciò che è delocalizzabile – commenta perplesso Volturno Valgimigli, proprietario di un’abitazione in via Lamone, a Brisighella –. Ad oggi il decreto è poco chiaro, non dà risposte definitive a tutto il territorio, forse proprio perché le situazioni sono molto diverse le une dalle altre. C’è ancora l’impressione di vivere in un luogo dimenticato".

Filippo Donati

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Alluvione