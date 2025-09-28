Delocalizzazioni, tante incognite sui vari casi

Chi può delocalizzare? Il via libera arrivato dalla Corte dei Conti all’ordinanza della Struttura Commissariale che disciplina le delocalizzazioni è da giorni materia di studio da parte di tutti quei cittadini che, nel corso degli ultimi due anni, hanno subito due, tre o addirittura quattro alluvioni. La domanda che tutti si pongono è la stessa: "La mia casa rientra in queste casistiche?". Al momento sono una manciata i romagnoli che possono dire di avere la certezza di rientrare nelle casistiche: i residenti della porzione di Traversara devastata dal Lamone. Dalla Regione hanno però fatto capire come la normativa sia in realtà meno rigida di quanto il testo del decreto farebbe credere. A dire l’ultima parola saranno infatti le commissioni che dovranno deliberare il sì o il no alla richiesta di delocalizzazione avanzata dal singolo cittadino.

Nel frattempo c’è già chi ha deciso di presentare la domanda di delocalizzazione: Gianluca Ierpi e sua moglie, residenti nel piccolo quartiere che a Riolo sorge alle spalle delle terme, alluvionati cinque volte dal 2014 a oggi, da anni hanno detto basta. Con ripetute Pec inviate a Comune e Regione avevano già espresso in passato il loro desiderio di essere delocalizzati. "Eppure nemmeno noi siamo così certi di rientrare fra le casistiche – confida Ierpi –. In primis perché casa nostra non è inagibile ma, anche qualora questo non fosse un requisito sine qua non (fra i luoghi delocalizzabili sono compresi anche quelli oggetto di ‘trasformazione del territorio’: si tratta probabilmente di quelli in cui saranno realizzate casse di espansione o aree allagabili, ndr) rimane il fatto che tutti i condomini dello stesso fabbricato a quanto pare devono essere concordi sulla volontà di delocalizzare. Ma è evidente che chi vive al piano terra sente questa necessità più di chi abita al terzo piano. A meno che, in alcune zone, il piano terra non sia dichiarato non abitabile. Insomma, gli interrogativi sono molti". Due vallate più a est, lungo il corso del Marzeno, nell’omonima frazione, sono diversi i nuclei familiari propensi a chiedere di poter delocalizzare. "La mia famiglia è tra queste – conferma Lorenzo Valtieri, residente a Marzeno –. Quattro alluvioni in così poco tempo sono troppe perché si possa pensare di continuare ad abitare una casa costantemente a rischio. Forse le misure di messa in sicurezza del territorio non dappertutto possono essere efficaci, in particolare in luoghi come via Moronico, qui a Marzeno, dove intere case e fabbricati sorgono ormai a picco su quello che è il nuovo argine del fiume".

Fra chi al momento sembra escluso dall’ordinanza a firma di Fabrizio Curcio ci sono invece i residenti di via Verità, appena a monte dell’area urbana di Faenza. "Nel nostro caso la situazione è diversa – spiega Alberto Mantovani, portavoce del comitato di cittadini –. Il nostro quartiere potrebbe dover essere sottoposto a sequestro nella sua interezza, proprio in virtù della futura esistenza di casse d’espansione in questa parte di campagna alle porte della città". A Brisighella, dalle parti del quartiere che circondale terme, trionfa invece lo scoramento: "Al momento è molto complicato capire se la zona in cui abitiamo, benché alluvionata ormai cinque volte nel corso dell’ultimo quindicennio, rientri nel perimetro di ciò che è delocalizzabile – commenta perplesso Volturno Valgimigli, proprietario di un’abitazione in via Lamone, a Brisighella –. Ad oggi il decreto è poco chiaro, non dà risposte definitive a tutto il territorio, forse proprio perché le situazioni sono molto diverse le une dalle altre. C’è ancora l’impressione di vivere in un luogo dimenticato".

Filippo Donati