Democratizing work, venerdì un incontro

Si terrà venerdì alle 18 al Planetario la presentazione del Manifesto di Democratizing Work in un dibattito pubblico promosso da Inte.RA - associazione ravennate per l’unità e la democrazia internazionale. L’evento vedrà la partecipazione di Marco Marrone, ricercatore di sociologia presso l’Università del Salento e membro fondatore di Democratizing Work Italia, il movimento globale nato a seguito del lancio del manifesto, uscito in simultanea in 25 lingue su 41 testate internazionali, nel 2020. Coordinerà l’incontro Stefano Patrizi di Inte.Ra.