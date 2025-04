Democrazia Cristiana, la lista. Da Morgese a Bertolino, professionisti e tanti giovani

La Democrazia Cristiana di Ravenna ha ufficialmente presentato la sua lista di candidati per le prossime elezioni. La serata ha visto la partecipazione di diversi esponenti locali e regionali, tra cui Giovanni Morgese, candidato sindaco della DC, Mauro Bertolino, coordinatore provinciale della DC a Ravenna e candidato alla carica di vice sindaco, l’onorevole Simona Vietina, commissario regionale della DC in Emilia Romagna, e Giorgio Cavazzoli, vice commissario regionale della DC in Emilia Romagna.

La lista dei candidati della Democrazia Cristiana di Ravenna include: Arianna Bigi, Anna Bordin, Dina Costa, Katrin De Lorenzi, Marcella Di Lonardo, Andrea Fabbri, Catia Foglia, Salvatore Furfari, Claudio Guadagni, Fathalkah Kanza, Arlinda Kukaj, Serafina Lo Nigro, Maria Adriano Micheletti, Martina Minchillo, Marina Minghetti, Massimo Mingozzi, Michele Moretta, Amalia Nami, Giuseppe Siliberto, Deny Francesco Silva, Daniele Taroni, Cristina Tellarini, Giampaolo Tugnoli, Sasha Lucia Turtulici, Marco Villa, Linda Zama, Dounia Zroud. Il programma elettorale della Democrazia Cristiana si riassume in una visione chiara e inclusiva: “Una città sicura e inclusiva: giovani protagonisti e anziani tutelati, insieme per il benessere di tutti”.