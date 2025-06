Demolizione e ricostruzione del nido di S. Agata

Lunedì 9 giugno, sono cominciati i lavori di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido ‘Il Girasole’, gravemente danneggiato nell’evento alluvionale di maggio 2023. Il cantiere si svolgerà in due lotti: il primo, che prevede la demolizione e la costruzione della struttura grezza, sarà finanziata dalla Fondazione ‘Specchio dei tempi’ di Torino mentre il secondo, che prevede la realizzazione delle finiture e degli spazi esterni, sarà finanziato mediante l’ordinanza 24 della struttura commissariale che prevede un importo di 1,5 milioni di euro. A dare i dettagli di questa operazione a lungo attesa è lo stesso sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Riccardo Sabadini.

"Il lotto 1 sarà eseguito dall’azienda Safer – sottolinea il primo cittadino – e avrà una durata di circa 5 mesi mentre per l’esecuzione del lotto 2 sarà pubblicata a breve la gara. Siamo molto soddisfatti perché, per noi, l’asilo nido è un servizio fondamentale che deve tornare a funzionare regolarmente". L’edificio che ospita l’asilo era stato interessato, come del resto tutti gli edifici pubblici del Comune di Sant’Agata, dall’esondazione del Santerno a seguito dell’alluvione del 17 maggio 2023, quanto le acque ruppero gli argini in prossimità del ponte ferroviario e si riversarono sul centro abitato. Da subito si era interessata la Fondazione ‘Specchio dei tempi’ per poter procedere con una donazione che ne prevedesse la riapertura in tempi brevi, ma le condizioni dell’edificio non ne consentivano il recupero con la cifra messa in campo.

Nel frattempo l’asilo era stato inserito nell’elenco degli edifici danneggiati indicati dal Comune alla struttura commissariale che ne aveva finanziato il recupero, almeno in parte. Da qui la necessità di procedere con due cantieri, uno in capo alla Fondazione che prevede la demolizione completa del vecchio edificio e l’edificazione di quello nuovo fino al grezzo, di seguito sarà compito del Comune, con i soldi arrivati dalla struttura commissariale, rifinire l’opera e renderla agibile per poter ospitare i piccoli del paese della Bassa Romagna.

"Nell’attesa di averlo nuovamente a disposizione – conclude il sindaco Sabadini –, desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione ‘Specchio dei tempi’ per la generosa donazione e la collaborazione, alla Fondazione Azzaroli che sta mettendo a disposizione gli spazi per mantenere il nido sul territorio e al nostro ufficio tecnico per il grande lavoro svolto per dare il via a questo cantiere".

Si avvia così un altro tassello di quel mosaico di lavori che erano necessari e attesi per il ritorno alla normalità di una comunità così duramente colpita dalla catastrofe, infatti, questo cantiere si somma a quello del palazzo comunale, avviato due settimane fa, e a quello per la rimozione del ponte ferroviario in corso di svolgimento anch’esso.

Matteo Bondi