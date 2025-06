Denis Zardi all’auditorium Corelli. Omaggio al romanticismo

All’auditorium ’Corelli’ di Fusignano, in vicolo Belletti 2, torna la rassegna pianistica ’In bianco e nero’, tre serate di musica con Denis Zardi, Pietro Beltrani e Dario Zanconi. Si comincia domani con Denis Zardi ed ’Eros e Thanatos nel Romanticismo’, incentrato sugli autori romantici Schumann, Mendelssohn e Liszt.

Pianista e compositore, Zardi divide la sua attività artistica tra solismo e musica da camera, suonando per le più importanti società di concerti in Italia, Europa, Stati Uniti e Sud America. Come pianista solista ha vinto oltre 20 primi premi in concorsi nazionali e internazionali, distinguendosi per le esecuzioni di Schumann, Liszt e Rachmaninoff, alcune delle quali saranno eseguite anche a Fusignano. Attualmente è docente di pianoforte al conservatorio ’Buzzolla’ di Adria. Le serate sono a ingresso libero e inizieranno tutte alle 21. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Cultura al numero 0545-955665, mail urp@comune.fusignano.ra.it.