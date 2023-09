Dental labor, laboratorio d’eccellenza

Il laboratorio odontotecnico Dental labor è stato fondato nel 1990 a Lugo. L’idea è venuta a Giovanni Cortecchia ed Enrico Cortesi, amici con la passione dell’odontotecnica, dopo 10 anni di esperienze maturate in altri laboratori. Dental labor fornisce consulenza e protesi esclusivamente a studi e cliniche odontoiatriche. "Nel corso degli anni – hanno spiegato Giovanni Cortecchia ed Enrico Cortesi – la voglia di conoscere e migliorare, ci ha portato a frequentare corsi di alta formazione con i migliori specialisti di estetica e ceramica dentale, come il maestro Willy Geller a Zurigo, e il prof. Rudolf Slaviceck a Vienna, uno dei padri della gnatologia moderna, ovvero la scienza che studia le funzioni individuali dell’apparato masticatorio. Siamo certi che questo aspetto, troppo spesso trascurato, sia alla base del corretto ripristino e mantenimento del confort masticatorio, di un migliore equilibrio posturale e di buona fonetica". Quali sono le vostre offerte? Grazie a queste esperienze, il laboratorio si è specializzato nella realizzazione di ricostruzioni protesiche funzionali ed estetiche su denti e impianti di alta qualità, in collaborazione con importanti studi del territorio: "Poi – hanno proseguito i titolari di Dental labor – con l’introduzione delle tecnologie digitali, il lavoro si è ulteriormente sviluppato con la progettazione 3D. Con i nuovi software, e grazie all’intelligenza artificiale, importiamo i dati del paziente, e proponiamo il risultato estetico-funzionale 3D. In stretta collaborazione con l’odontoiatra-implantologo, la Tac pianifica dove posizionare gli impianti mediante ‘dima chirurgica’ per una soluzione ‘implato protesica’ ideale. Mentre la realizzazione delle travate in zirconia, cioè ceramica policristallina dentale, o leghe bio-medicali, avviene mediante fresatori a controllo numerico e stampanti 3D, dove si può pianificare la precisione al micron, con notevole riduzione dei tempi di prova sul paziente".

Ma ci sono anche novità per l’odontoiatra e il paziente nel campo delle protesi: "Negli ultimi 20 anni, la ricerca ha fatto passi da gigante. Oggi disponiamo di materiali come zirconia multi-strato supertraslucente nei diversi colori dei denti che, una volta rifiniti dal tecnico-ceramista, sono in grado di mimetizzarsi con la dentatura naturale e con una resistenza ottimale, capace di resistere ai più elevati carichi masticatori. Oppure ci sono ceramiche per la realizzazione di micro faccette estetiche dello spessore 0,3 mm, per il ripristino estetico dello smalto dentale". I clienti di Dental labor sono gli studi odontoiatrici, soprattutto in Romagna. Ma, grazie al digitale, ci sono odontoiatri che cercano odontotecnici con più esperienze".

E il futuro? "Qualcuno – hanno concluso Giovanni Cortecchia ed Enrico Cortesi – è preoccupato dell’avvento del digitale. Quando abbiamo iniziato 40 anni fa, le protesi fisse erano realizzate completamente a mano, si utilizzava la tecnica della cera persa per colata con leghe auree. Il modellato in cera veniva rivestito con speciali rivestimenti che dopo la cottura in forno veniva fuso con il cannello. Ogni singolo passaggio era eseguito con perizia ed estrema attenzione. Oggi la tecnologia velocizza e migliora i processi produttivi, ma anche se sono cambiati gli strumenti, è l’esperienza e il rispetto per la persona che continuano a guidarci, caso per caso, per fornire a ogni singolo paziente protesi individuali di alta qualità che possano durare nel tempo".