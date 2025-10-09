L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
Ravenna
Cronaca
9 ott 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
Denuncia alla Corte Penale: "Anch’io tra i giuristi che accusano il governo"

L’ex deputato Maestri: "L’esecutivo complice del genocidio in Palestina"

"Il Presidente non ha preso bene la nostra denuncia alla Corte Penale Internazionale… eppure si tratta di un atto doveroso dettato dalla rigorosa difesa dello stato di diritto e della legalità internazionale, in nome dei principi fondamentali della nostra Costituzione". L’avvocato ed ex deputato Andrea Maestri (Gruppo Misto; ora è rientrato a far parte del Pd), ha commentato così sulla sua pagina Facebook il video in cui la premier Giorgia Meloni commenta a Porta a Porta il fatto. Sempre Maestri: "Orgoglioso di essere uno degli oltre 50 giuristi italiani che hanno sottoscritto la denuncia ed hanno contribuito a fornire elementi di prova sulla complicità italiana nel genocidio". Oltre alla premier sono stati segnalati alla Corte penale internazionale i ministri Antonio Tajani (Esteri) e Guido Crosetto (Difesa) e l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani (si tratta di s.p.a. italiana a controllo pubblico, attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza).

Martedì, a distanza di due anni dal 7 ottobre 2023, l’avvocato-politico ha espresso questa posizione: "Riposino in pace i poveri civili israeliani massacrati da Hamas il 7 ottobre 2023. Ma non compiamo l’errore di smarrire storia, contesto, cause ed effetti e soprattutto nessuno compia l’errore gravissimo di giustificare, anche in minima parte, il genocidio compiuto dal governo israeliano contro l’inerme popolo di Gaza e iniziato ben prima del 7 ottobre, con un violento colonialismo d’occupazione illegale e predatorio, con innumerevoli massacri di innocenti, con l’imprigionamento e la tortura di bambini".

