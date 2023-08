Denuncia furto del portafogli Poi aggredisce i carabinieri

Ha chiesto l’intervento dei carabinieri lamentando il furto del portafogli. Poi, all’arrivo dei militari, si è scagliato contro di loro, per poi avvertire un malore ed essere trasportato al pronto soccorso. Per quanto accaduto nella mattinata di domenica in uno stabilimento balneare di Lido di Classe, un 31enne marocchino è stato denunciato a piede libero per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era in evidente stato di ubriachezza e, dopo avere chiesto l’intervento dei carabinieri, ha cominciato a inveire contro gli stessi militari della stazione di Savio che erano arrivati in suo soccorso. Offese, minacce e anche strattonamenti. Dopo avere riferito di sentirsi male, è stato trasportato con un mezzo del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna, qui gli è stato riscontrato una lieve trauma cranico per una prognosi complessiva di 5 giorni.

Sempre i carabinieri della compagnia di Cervia Milano Marittima, questa volta con gli uomini della caserma di Castiglione di Ravenna, sono intervenuti nella stessa località per l’evasione dagli arresti domiciliari di un 45enne, sorpreso fuori dalla propria abitazione mentre parlava con i vicini. Riaccompagnato in casa e denunciato, il Tribunale ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia in carcere, aggravando quindi la misura cautelare. L’uomo, nella giornata del primo agosto, era finito ai domiciliari sempre in ragione di un aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento per il reato di stalking nei confronti della ex.