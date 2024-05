Denuncia l’ex. Ma per il pm è poco credibile

A fine 2021 ha denunciato l’ex marito per una lunga serie di reati, dallo stalking alle lesioni, dai maltrattamenti in famiglia alle minacce. Dopo una lunga indagine il Pm Lucrezia Ciriello (foto) ha chiesto l’archiviazione del procedimento, ritenendo gli elementi di prova "costituiti esclusivamente dalle dichiarazioni della persona offesa" e "non sorretti da un giudizio di attendibilità intrinseca". Il solo episodio lamentato di violenza fisica, peraltro, non è accompagnato da alcun referto medico, ma solo da una fotografia. E se la donna nella denuncia riferiva di avere ricevuto un pugno al volto, sentita in quella occasione dai carabinieri aveva parlato di "graffio". In sintesi, la Procura ritiene non del tutto attendibile la persona offesa che, tutelata dall’avvocato Giacomo Scudellari, si è opposta a queste conclusioni e al momento il Gup si è riservato la decisione finale: archiviare o andare avanti. Eppure il procedimento in origine era stato rubricato come da codice rosso. Le liti nella coppia – lei italiana, lui del Marocco, residenti in zona Darsena – sarebbero divampate già nel 2021, con l’alcol come concausa. In particolare, secondo la donna, il marito avrebbe reiterato comportamenti minacciosi e vessatori, fino all’episodio del presunto pugno in faccia. La stessa sostiene di non essere mai stata minacciata con delle armi, ma avrebbe trovato nel telefono del compagno foto che lo ritraevano con un’arma in mano. Le testimonianze dei vicini non sono state particolarmente incisive, poiché pure avendo spesso sentito i due litigare, la donna non sarebbe mai stata vista con segni e lesioni. A carico dell’indagato era comunque scattato un provvedimento di allontanamento firmato dal questore, inoltre anche gli interventi dei carabinieri presso quella palazzina erano stati diversi.

l. p.