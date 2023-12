"Denunciato ai probiviri, mi sono dimesso dal Pri"

Dopo oltre quarant’anni di militanza fra le fila del Partito Repubblicano Italiano, Roberto Drei ha deciso di restituire la tessera. "Una decisione – spiega – frutto di una difficile e dolorosa scelta a seguito del mio deferimento al collegio dei probiviri. Un vulnus che è andato a ledere il cognome che porto e oltre i quarant’anni di militanza al servizio del Pri di Lugo". Il deferimento è stato chiesto per via di quelli che sono stati definiti "comportamenti lesivi dell’immagine del Pri e del segretario di Lugo, Mario Betti" e si riferiscono "a un commento – spiega Drei – pubblicato sulla mia pagina facebook relativo a un post pubblicato dal segretario in cui lo stesso definiva “sonnolento” e “privo di servizi” il quartiere che si sviluppa attorno all’area verde di Largo Corelli, all’epoca al centro delle polemiche relative all’abbattimento degli alberi per fare posto al nuovo asilo".

Il deferimento al collegio dei probiviri è datato 31 agosto. Drei non viene informato. Solo un paio di mesi dopo, il 26 ottobre, viene raggiunto da una missiva inviata dallo stesso collegio che spiega l’accaduto e offre quindici giorni di tempo per la replica.

"Quello adottato nei miei confronti, per una vicenda di questo tipo, è un comportamento tutt’altro che democratico, tipico dei regimi dittatoriali – sottolinea –. Da qui la mia decisione, presa il 21 novembre scorso di restituire la tessera del Pri. Con questo non mi considero un “traditore” del partito di cui continuo a condividere i valori che ho sempre difeso".

"Infatti – prosegue Roberto Drei – è mia intenzione non acquisire la tessera di alcun altro gruppo politico e di continuare nel contempo a esprimere le mie idee che a volte, come già successo in passato, non coincidono con le scelte fatte a livello locale dal Pri. Voglio che si sappia del mio allontanamento dal Pri soprattutto per chiarezza nei confronti di quanti mi conoscono e dell’elettorato. Dal Pri ho ricevuto molto ma ho anche dato molto. Per vent’anni l’ho rappresentato in consiglio comunale. Pertanto la scelta che ho fatto è stata particolarmente sofferta ma comunque inevitabile rafforzata dal fatto che ora rifiuto l’atteggiamento di sudditanza politica adottato dal Pri di Lugo nei confronti del Partito Democratico locale".

m.s.