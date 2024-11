Denunciato da 30enne. Palpeggiamenti sulla colf. Condanna e risarcimento

Grazie a un annuncio pubblicato su internet, aveva trovato lavoro come colf in un’abitazione di Ravenna. Salvo poi dovere rinunciare a quel posto perché il suo datore avrebbe voluto a ogni costo avere rapporti sessuali con lei con tanto di agguati da tergo per toccarla o baciarla. E allora, cellulare in tasca, era riuscita a registrare le avances esplicite dell’uomo e a denunciarlo. Un’accusa, quella di una 30enne di origine straniera, costata ieri mattina a un 74enne ravennate finora incensurato e difeso dall’avvocato Edlira Mace, la condanna a un anno e sei mesi di reclusione per violenza sessuale con riconoscimento delle attenuanti generiche (la procura aveva chiesto due anni). Il collegio penale, presieduto dal giudice Antonella Guidomei, ha anche assegnato alla giovane lavoratrice, parte civile con l’avvocato Pietro Solinas, un risarcimento definitivo pari a 5 mila euro.

"Non c’è dubbio - ha sottolineato il pm Stefano Stargiotti nella sua requisitoria - che ciò che è riportato nell’audio" registrato dalla ragazza con il cellulare, "conferma in toto il racconto della persona offesa e sconfessa quanto riferito dall’imputato". Quest’ultimo "nel primo interrogatorio, aveva negato contatti" con la 30enne; nel secondo "aveva riferito di un dialogo spiritoso e di una carezza sul volto di lei": gesto "non gradito e perciò aveva chiesto scusa". Per il pm, "l’imputato è un uomo di altri tempi ma con ancora impulso, specialmente nei confronti di una giovane: non ha compreso che per il nostro ordinamento quella condotta è penalmente rilevante".

Secondo quanto riferito anche in aula dalla 30enne, lei aveva conosciuto il 74enne dopo avere risposto a un annuncio di lavoro di fine dicembre 2022. L’uomo cercava una colf per le pulizie esterne. A fine mese - aveva ricordato davanti ai magistrati - "feci il colloquio: era presente pure una signora di origine straniera che puliva all’interno. Lui mi fece un po’ di domande sulle mie esperienze di lavoro e disse che mi avrebbe fatto sapere".

Quindi "il mercoledì successivo mi disse che aveva scelto me". L’assunzione era partita dal 7 gennaio 2023: "Andavo tutti i giorni, sabato per mezza giornata. Lui si presentava ogni tanto quando finiva di lavorare". Un giorno il 74enne le avrebbe detto: "Nasconditi che devo trovarti". A richiesta di spiegazioni, l’uomo avrebbe risposto: "Vedrai quando (...)". All’inizio, secondo la giovane, le molestie sessuali erano "solo verbali: poi, quando in giro non c’era nessuno, ha iniziato da dietro a baciarmi il collo e toccarmi le cosce. Gli dicevo che non era giusto, che ero lì per lavorare. E allora mi chiedeva: ’ma tu hai mai tradito il tuo moroso?’".

Nonostante i no di lei, lui aveva via via alzato il tiro arrivando a infilarle - sempre secondo la giovane - le mani sotto ai vestiti: "Faceva finta di stare al telefono e poi mi toccava. Mi diceva: ’non lo dirai mica a nessuno’". Le cose erano peggiorate quando la colf per le pulizie interne, aveva deciso di tornare in patria: il 74enne "mi disse che lei era innamorata persa di lui", facendole insomma capire che era sua amante. E "iniziò a chiamarmi dentro a fare le pulizie". I pretesti per avvicinarla erano aumentati: "Vista l’età, speravo che capisse che era sbagliato, che si fermasse: così io conservavo il posto di lavoro". Dopo poco tempo "andai in malattia: rientrai il 13 marzo: lui era fuori di testa, dovevo" sottostare alle sue richieste "per continuare a lavorare". A quel punto "capii che lui non avrebbe capito: lo dissi al mio fidanzato e andammo a denunciarlo ai carabinieri". Non prima però di essere riuscita a registrare "un colloquio con il cellulare infilato nella tasca del giubbotto". Dall’audio, fatto ascoltare in aula, si sente la 30enne dire: "Anche se non rimango incinta non va bene". E ancora: "Non è che sto qui per farmi toccare, sono una lavoratrice, è sbagliatissimo toccarmi". E lui: "Non ti tocco mica".

Andrea Colombari