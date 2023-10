"Denuncio mio marito. Così mi separo prima"

Lui era accusato di avere maltrattato la moglie per anni con botte e frasi minacciose, talvolta con l’aggravante della presenza del figlio minorenne. Lei, sapendolo dedito al gioco, all’alcol e alla frequentazione di altre donne, lo aveva denunciato, ma aveva detto a un carabiniere di averlo fatto con la speranza di accelerare le pratiche di separazione.

Va forse letta in questo senso – in attesa delle motivazioni – la mite sentenza di condanna inflitta a un 55enne marocchino residente a Sant’Agata sul Santerno: dieci mesi a fronte di una richiesta della Procura a cinque anni e mezzo: questa la decisione finale del tribunale collegiale (presidente Antonella Guidomei, a latere giudici Natalia Finzi e Cosimo Pedullà). L’uomo, difeso dall’avvocato Nicola Casadio, in passato aveva trascorso 8 anni di carcere per altri reati, nonché ulteriori quattro mesi per queste vicenda familiari. Secondo l’accusa, dal 2014 al 2022 la moglie connazionale sarebbe stata umiliata con offese, sputi in faccia e minacce anche gravi del tipo "ti butto la benzina addosso, ti taglio a pezzi, ti brucio con l’acido".

Altre condotte sarebbero consistite nel colpirla con calci e schiaffi, nello sbatterla contro il muro o tirarle i capelli, nello stringerle le mani al collo sino a farle perdere conoscenza. In un’occasione, a dicembre 2022, le percosse subite, peraltro sotto la minaccia di una pistola a tamburo, l’avevano spinta a rivolgersi al pronto soccorso. In tribunale sono però cadute le accuse relative ai maltrattamenti, hanno retto quelle relative alle lesioni nonché alle minacce proferite in un caso anche all’assistente sociale : "Ti taglio un braccio e te la faccio pagare, ti brucio con l’acido".

La difesa ha però fatto leva su un’annotazione di servizio dei carabinieri di Sant’Agata sul Santerno circa la telefonata di una donna, inizialmente anonima, che riferiva di voler denunciare il marito, non raccontando episodi specifici, ma precisando che "io me lo devo togliere da casa, devo fare la separazione. Così con una denuncia la separazione è più veloce". Pochi giorni dopo si era invece presentato in caserma il marito, riferendo a sua volta che si era rivolto ad un legale per la separazione, ammettendo di avere avuto delle amanti e anticipando che la moglie avrebbe voluto rovinarlo con la scusa di dire alle autorità di possedere illecitamente una pistola, cosa a suo dire non vera. La testimonianza di un cugino, che aveva convissuto a lungo nella loro casa, ha confermato i litigi ma ha escluso i maltrattamenti in presenza del figlio minore. Scattato il codice rosso e colpito dal divieto di avvicinare la donna, l’imputato si era poi trasferito in Puglia. La difesa contestava la credibilità della donna, anche in ragione del fatto che durante la carcerazione c’era stato un riavvicinamento e lei aveva ritirato la querela.

l. p.