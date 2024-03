Deposito distrutto nel rogo. Evacuata una famiglia, morto il cane nella cuccia

Un violento incendio, divampato all’alba di ieri, alle porte di Punta Marina, ha ridotto in cenere un locale a uso magazzino accanto al quale, in un prefabbricato di legno, vivevano padre, madre e figlio. Solo il primo ha riportato alcune bruciature nel tentativo di spegnere le fiamme, ed è stato portato per le medicazioni al pronto soccorso. Non ha avuto via di scampo, invece, il loro cane, che si trovava in una cuccia vicino al deposito da cui, intorno alle 5, si sono sprigionate le fiamme. Non si esclude fosse legato e non sia così riuscito a salvarsi.

A dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio sulla via Destra Canale Molinetto, parallela a via dello Scolone, un’area con depositi e coltivazioni a orto, dove l’area industriale cede il passo alla campagna. Sul posto si sono concentrate squadre dei vigili del fuoco arrivate da Ravenna, Cervia e Forlì. Quando sono intervenute, le fiamme erano ancora alte, ma già intorno alle 9 erano state domate. Le origini dell’incendio sono ancora in corso di valutazione, anche se si tende a privilegiare la pista delle cause accidentali. Nelle pertinenze del deposito andato distrutto sono state recuperate e messe in sicurezza diverse bombole di gas gpl.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di stato, unitamente a personale Arpae per valutare l’eventuale dispersione di sostanze nocive. La famiglia evacuata, che ha trovato una soluzione temporanea presso parenti, dopo un iniziale coinvolgimento dei servizi sociali, è composta da padre 67enne, moglie 62enne e figlio 42enne. Il loro il prefabbricato, danneggiato dalle fiamme sebbene si sia salvato, è stato dichiarato inagibile. Anche un’automobile è andata distrutta. Nell’area, delimitata da recinzione, erano presenti diverse masserizie e attrezzature per lavori edili.

l. p.