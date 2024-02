Deposta una corona per il Giorno del Ricordo

L’amministrazione comunale ha onorato il Giorno del Ricordo con la deposizione della corona nel Parco pubblico intitolato ai “Martiri delle Foibe”. Alla cerimonia erano presenti il Vicesindaco Gabriele Armuzzi, il Presidente del Consiglio comunale e delegato provinciale alla sicurezza Gianni Grandu e le autorità civili e militari. Il Giorno del Ricordo è nato per non dimenticare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. In sala Sala Rubicone si può visitare fino a domenica la mostra “Ricordi. Tra guerra e dopoguerra”; tutti i giorni dalle 16 alle 18. Fino a sabato in Biblioteca continua la mostra di libri dedicati alle Foibe e alle vittime

dell’esodo istriano.