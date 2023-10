Derattizzazione, come prenotare

Anche quest’anno è stato attivato il servizio di derattizzazione e disinfestazione sul territorio comunale di Cervia. Gli interventi sono effettuati da personale di Azimut che provvede alla consegna del prodotto ratticida per il trattamento di abitazioni e servizi. Chiunque fosse interessato può prenotarsi telefonando a: Cervia Informa Cittadini, viale Roma 33, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30; tel. 0544979350.

Le esche ratticide possono essere inoltre ritirate direttamente dai residenti nelle stazioni ecologiche gestite da Hera, Bassona Cervia sull’Adriatica e Pisignano in via Traversa, e al Cervia Informa in viale Roma 33.