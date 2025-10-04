Derby al ’Neri’ fra Virtus Faenza e Savio. La capolista Fosso Ghiaia è a Modigliana

Le maggiori soddisfazioni per le ravennati di Prima arrivano dal girone G: il Fosso Ghiaia del bomber Filippo Frisari, già autore di tre reti in campionato, è al comando con 7 punti, assieme al Meldola. I bianconeri domani saranno ospiti del Modigliana al ’Cimatti’, con i padroni di casa che arrivano dal pesante 6-2 rimediato a Forlimpopoli. Sarà derby, allo stadio Neri, tra Virtus Faenza e Savio, terzo in classifica, ma reduce dallo 0-3 casalingo col Tozzona Pedagna.

Nel girone F, sono alla ricerca della prima vittoria Stella Rossa e Cotignola: per quest’ultima sarà derby col Frugesport, mentre la seconda farà visita all’Olimpia Quartesana che arriva dalla vittoria col Centro Erika, impegnato in casa del Reno Molinella, una delle tre prime. Infine, trasferte impegnative per Savarna, Only Sport e Real Fusignano rispettivamente a Bubano, Bando e Codigoro.

Prima Categoria (4ª giornata, ore 15,30). Girone F (oggi): Copparo-Consandolo (ore 15). Domani: Placci Bubano-Savarna, Bando-Only Sport, Cotignola-Frugesport, Nuova Codigorese-Real Fusignano, Olimpia Quartesana-Stella Rossa, Portuense Etrusca-Pontelagoscuro, Reno Molinella-Centro Erika. Classifica: Reno Molinella, Portuense, Copparo 9; Bando, Pontelagoscuro 5; Frugesport, Only Sport 4; O. Quartesana, Savarna, Centro Erika, N. Codigorese, Real Fusignano 3; P. Bubano, Consandolo 2; St. Rossa, Cotignola 1.

Girone G (oggi): Fontanelice-Stella Azzurra Zolino (ore 15). Domani: Carpena-Fiumanese, Castel del Rio-Santa Sofia, Edelweiss-Vecchiazzano, Modigliana-Fosso Ghiaia, Pianta-Meldola, Tozzona Pedagna-Forlimpopoli, Virtus Faenza-Savio. Classifica: Meldola, F. Ghiaia 7; Forlimpopoli, Savio 6; Fontanelice, T. Pedagna 5; Vecchiazzano, Edelweiss Virtus Faenza 4; Pianta, C. del Rio, St. Azzurra 3; Fiumanese 2; S. Sofia, Modigliana, Carpena 1.

u.b.