Desiderio di regali: "Gli acquisti vanno bene. Bel segnale di ripartenza"

Acquisti di Natale con il vento in poppa anche a Ravenna. La consueta ricerca dell’Ufficio Studi di Confcommercio su consumi di Natale è all’insegna di un rinnovato ottimismo. Nello specifico per i regali di Natale la previsione è di una spesa di 186 euro a testa, in aumento rispetto allo scorso anno. Dopo un novembre tra luci e ombre, è soprattutto il settore moda a puntare tutto sul mese di dicembre e sul Natale. "Le vendite stanno andando davvero bene, pensavo che l’uscita dalla crisi post Covid sarebbe stata più lenta e invece mi devo ricredere. La gente spende ed è contenta di farlo. E poi mancano ancora alcuni giorni al Natale e credo che ci arriveremo con ancora maggiore soddisfazione". Giuseppe Salmaso, titolare di un paio di "storici" negozi di abbigliamento in via Cavour gestiti dai figli, sfodera ottimismo, "Devo dire che le previsioni in vista del Natale non erano delle migliori e invece, alla prova dei fatti – spiega Salmaso – vedo che c’è voglia di fare regali e di acquistare; quel che si nota è che va di più il capo economico ma la voglia di spendere c’è". Anche se non mancano le differenze tra uomo e donna, quando arrivano al banco. "La donna guarda decisamente più al prezzo dell’uomo – spiega Salmaso – ed è pronta a rinunciare a qualcosa per sé a favore del marito o dei figli. Attualmente lo scontrino medio della donna è intorno ai 40-50 euro mentre quello dell’uomo si sposta in avanti verso i 60-70".

Per la prima volta dal 2019, secondo Confcommercio, aumenta rispetto all’anno precedente la quota di chi farà i regali di Natale (73,2% contro il 72,7% dell’anno scorso), un ‘rito’ per il quale i prodotti enogastronomici (72,7%) si confermano in cima alla lista delle preferenze seguiti da giocattoli (50,1%), prodotti di bellezza (49,6%), abbigliamento (49,4%) e libri (41,6%); tra i regali che registrano l’incremento maggiore rispetto all’anno scorso si segnalano i prodotti per la cura della persona (+8,6%), i gioielli (+7,9%) e i trattamenti di bellezza (+6,7%); carte regalo e abbonamenti a piattaforme streaming risultano, invece, i regali più acquistati online; quanto al budget di spesa stanziato per gli acquisti, aumenta la quota di chi è intenzionato a spendere oltre 300 euro (dal 2,8% all’8,3%), mentre diminuiscono gli acquisti al di sotto di tale soglia; della tredicesima, comunque, solo una piccola parte sarà destinata ai regali (il 18,5%), mentre il grosso se ne andrà per pagare tasse e bollette (24,9%) e per le spese per la casa (23,7%); tra i canali di acquisto preferiti, Internet si conferma al primo posto e in aumento del 6% rispetto all’anno scorso, ma cresce anche l’utilizzo dei negozi di vicinato (dal 45% al 48,3%) e i punti vendita della distribuzione organizzata (dal 53% al 67,7%). Anche quest’anno in occasione del periodo natalizio torna l’iniziativa di Confcommercio dal titolo "Compro sotto casa perché mi sento a casa", arrivata alla quarta edizione, nata per valorizzare il ruolo di aggregatore sociale nelle città delle attività commerciali, negozi, bar, ristoranti e per evidenziare il legame tra gli abitanti di un quartiere e i suoi negozi. La campagna è partita anche sui social con l’hashtag #ComproSottoCasa per rivitalizzare le aree metropolitane e i centri storici.

Giorgio Costa