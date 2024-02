Destinata a cittadini ‘fragili’ con più patologie. Nel 2023 trattate oltre 4mila persone La nuova Centrale operativa territoriale di Ravenna offre cure specializzate a cittadini fragili, come anziani e disabili, per mantenerli nel loro contesto di vita. Nel 2023, oltre 4.100 persone sono state assistite da professionisti interdisciplinari, inclusi assistenti sociali del Comune. L'Ausl assicura che la Centrale operativa migliorerà i servizi di transizione e di presa in carico territoriale.