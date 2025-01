"Destra Reno in emergenza"

Il geologo Claudio Miccoli denuncia le gravi carenze nella gestione del canale Destra Reno, cruciale durante l’alluvione del maggio 2023 per contenere i drammatici livelli idrici che hanno devastato il territorio, colpendo duramente aree come Conselice. "Nonostante il ruolo centrale del canale – scrive – , decenni di mancati interventi di adeguamento e la subsidenza che ha abbassato il territorio di oltre un metro negli ultimi 60 anni ne hanno compromesso l’efficienza idraulica". Miccoli evidenzia "i danni agli argini causati dall’alluvione, con frane e cedimenti preoccupanti", e critica interventi "tardivi, come l’uso improprio del geotessile. L’affidamento dei lavori a una sola impresa, con ritardi di 19 mesi, e l’esecuzione in un periodo inadatto rischiano di vanificare i 3,5 milioni di euro spesi". La denuncia punta a sollecitare una gestione più efficace e tempestiva per evitare che il territorio riviva l’incubo del 2023.