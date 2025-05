Detenuti-attori oggi in scena al teatro Rasi

Si intitola ‘Ciao Pà. Tra Pinocchio e P.P. Pasolini’ lo spettacolo in scena stasera alle 21 al Rasi. È la tappa finale di un progetto che ha coinvolto 13 detenuti in misura alternativa, quindi fuori dal carcere, o al termine della pena seguiti dal Sert. La regia è di Eugenio Sideri, che ha anche tenuto, insieme a Beatrice Cevolani e agli operatori del SerDp di Ravenna, il laboratorio teatrale. L’obiettivo è aiutare i detenuti a reinserirsi nella società, dare loro un’occasione di socialità e scardinare i pregiudizi diffusi. "Il progetto – spiega Ludovica de Fazio, dirigente del Sert e coordinatrice dell’equipe della casa circondariale di Ravenna – è iniziato con incontri intramurari su tematiche come la guerra, l’ambiente, le discriminazioni LGBTQI+, la violenza sulle donne. Ed è andato avanti, fuori dal carcere, con il laboratorio teatrale al Teatro dello Zodiaco". In scena Simona Brunetti, Adam Ben Mosbah, Falco Bertoni, Alì Vait, Francesco Panzavolta, Daniele Castellani, Marcello Evangelisti, Mohammed Moustaoui, Armite Salaheddine, Letizia Fantini, Carmelo Di Mauro e Gahssen Hammami. Ingresso libero.