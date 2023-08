Detriti e tante aree ancora chiuse, il cimitero è fermo in un limbo

di Carlo Raggi

Cumuli di fango secco misto a fiori di plastica, vasi grandi e piccoli e detriti di varia natura nelle parti riaperte, tante tombe monumentali con le porte abbattute e il pavimento ancora ricolmo di argilla consolidata. E soprattutto tutta la parte a sud est ancora inaccessibile: a tre mesi dalla duplice alluvione di inizio e metà maggio, il cimitero monumentale di Faenza appare onestamente in stato desolante. All’indomani del disastro l’acqua, il fango, la devastazione testimoniavano una drammatica realtà appena vissuta e quindi accettabile, ma oggi, dopo tre mesi, muoversi nei vialetti delle aree riaperte e imbattersi nelle recinzioni che sbarrano l’accesso alla parte più recente, muove a un senso di abbandono. E fino a ieri trasmetteva senso di incuria anche l’erba alta, fino a mezzo metro, fra le tombe: ma almeno su questo fronte sono stati fatti scendere in campo alcuni operai che con i tosaerba hanno restituito un senso di decoro alle aiuole e ai vialetti.

Il dato saliente che emerge da un sopralluogo, anche nelle parti interdette, è evidente: i lavori di ripristino sembrano sospesi, senz’altro ridottissimi. Tanto che anche nei settori aperti ci sono tracce di piccoli lavori interrotti, come pietre tombali rimosse e tubi di gomma in uscita (ma ancora oggi c’è acqua?). Insomma cessata l’emergenza durante la quale, nelle prime settimane dopo l’inondazione, si trattava di aspirare il fango e l’acqua e far tornare agibile nel limite del possibile almeno la parte monumentale del cimitero, Azimut attivò molti mezzi e uomini, ma ora di quei ritmi, di quelle presenze di allora non v’è traccia e i tempi stanno diventando smisuratamente lunghi. Troppo lunghi, almeno per quanto riguarda alcuni settori del cimitero tuttora chiusi.

E sono molti coloro che non riescono a comprendere i motivi di tanto ritardo e protestano: basta avvicinarsi ai crocchi di persone sul piazzale esterno per capire quanto il malcontento per non poter portare un fiore alla lapide dei propri cari o di amici, stia montando. Andiamo con ordine. Dicevamo dell’erba: stava crescendo addirittura anche nei sentieri ghiaiati fra le tombe monumentali della parte vecchia, e si andava espandendo in altezza nei reparti più esterni. Uno scenario di degrado incompatibile anche per un cimitero. Negli ultimi giorni Azimut è finalmente corsa ai ripari.

Veniamo ai settori ancora chiusi. È inaccessibile l’area (loculi a parete e tombe in terra) che dal Campo degli Inglesi si allunga verso sud-est, verso il quartiere Orto Bertoni. Al piano superiore i loculi a parete sono accessibili solo per qualche decina di metri. Da questo lato, in sostanza, sono ancora invasi dal fango secco, da mucchi di argilla rappresa e altri detriti cui si aggiungono mucchi di rami e alberi stroncati, cinque campi con tombe (i reparti comuni) a inumazione a terra.

Proseguendo ancora verso sud eccoci al settore di più recente realizzazione, quello maggiormente colpito dal disastro, dove l’acqua ha raggiunto i quattro metri di altezza e dove ancora i loculi e l’area a inumazione in terra sono inaccessibili, dove i pochi segni distintivi delle sepolture (croce, lapide e poco altro) sono devastati e in gran parte ancora ricoperti di argilla secca. In sostanza si tratta dei settori loculi Badia II, Badia III e Badia IV e campi comuni attigui oltre alle aree per la dispersione delle ceneri (Giardino del Ricordo). Qui veramente tutto appare abbandonato, anche se accanto a un mucchio di detriti (fra cui anche un motocarro a tre ruote a suo tempo sommerso dall’inondazione), compaiono un bob-cat e un piccolo autocarro che paiono operativi. Se anche qualcuno è al lavoro (ma non si vede) si tratta al massimo di due-tre persone, numero irrisorio per la vastità dell’area di intervento.

Confida una signora, esasperata: "Sono riuscita a superare lo sbarramento e a raggiungere l’area della Badia IV, dove ci sono i loculi a parete. Al pavimento ci sono ancora decimetri di fango secco, c’è cattivo odore e dalle lapidi a parete scendono ancora colate di liquido marrone. Che cosa è?" Fa eco una coppia che cercava di raggiungere i loculi a piano terra nel settore Badia II: "Sono passati tre mesi, è incomprensibile che qui sia ancora tutto sbarrato". Interdetta è anche l’ampia area cimiteriale con tombe e loculi alla sinistra dell’ingresso principale, in fregio allo stradello di servizio che corre sotto l’argine del fiume Lamone. Si tratta di un’area ripristinata da tempo, ma non accessibile perché manca il muro perimetrale, abbattuto dalla violenza dell’acqua fin dalla rotta del 3 maggio.

Non v’è traccia alcuna di accenno a ricostruire il muro. Dicevamo dei mucchi di fango secco e detriti che si incontrano anche nella parte monumentale. Si tratta dei detriti di risulta dalla pulizia delle tombe monumentali, mai rimossi. E che dire di quelle tombe con i pavimenti ancora ricolmi di fango secco? Tombe recenti e tombe risalenti anche a quarant’anni fa.