Detti, una vita per l’arte

Inaugura oggi alle 16 a Ravenna nella saletta degli Ariani nel vicolo degli Ariani (traversa di via Diaz) una mostra di quadri dal titolo “Una vita…nelle Arti” appartenente alla collezione privata di Marino Detti, socio della Galleria d’arte “Le Arti” di viale Pallavicini a Ravenna, a dieci anni dalla sua scomparsa. Un uomo che ha fatto dell’arte non solo il suo lavoro, ma la sua passione, una persona innamorata del suo mestiere e della sua città, Ravenna, che lo ha accolto bambino nel collegio dei Salesiani, orfano di padre, sotto l’ala protettrice di De Maria ha imparato prima il mestiere di rilegatore poi di corniciaio, attività che ha iniziato a svolgere come dipendente presso la Galleria ’Le Arti’ di Pierino Borghi. Dopo la sua morte avvenuta nel 1993, insieme al figlio Giorgio, ha gestito fino agli ultimi giorni della sua vita la galleria, nonostante la malattia che lo aveva colpito.

La galleria ’Le Arti’ è stata un punto di riferimento per i più noti artisti romagnoli come si avrà modo di verificare sfogliando i faldoni contenenti gli articoli delle varie mostre allestite da Varoli, Ruffini, Verlicchi, Maceo, Giangrandi, minuziosamente custoditi da Detti, affiancati da opere di De Chirico, Guttuso, Sassi. I principali clienti appartenevano alla cosiddetta “Ravenna bene” sempre alla ricerca di quadri di autore: su tutti Raul Gardini e la moglie Idina Ferruzzi. Dal lunedi al venerdi 15.30-19.30, sabato e domenica 9.30-12.30; 15.30-19.30.