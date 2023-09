Devastato dall’alluvione di maggio il centro anziani vuole ripartire

Inizieranno a breve i lavori di ripristino del centro diurno per anziani ‘Francesca Cimatti’ in via Pantoli a Faenza, devastato dall’alluvione di maggio. La struttura, di proprietà della parrocchia di Sant’Antonino fu inaugurata nel 2000 e gestita dalla cooperativa L’Alveare, svolgeva un servizio importante in città ospitando ogni giorno dalle 7 alle 19 una ventina di persone fragili con difficoltà motorie o cognitive, garantendo loro assistenza e tutela diurna, assistenza sanitaria e infermieristica, attività di animazione e di riabilitazione. Purtroppo a causa dell’alluvione del 2 maggio il centro è stato significativamente compromesso: locali allagati, arredi, attrezzature e impianti gravemente danneggiati, parquet irrimediabilmente rovinato, infissi, cabina ascensore e caldaia non più utilizzabili. Nonostante gli sforzi e le pulizie, il 16 maggio la seconda alluvione ha nuovamente interessato il centro, vanificando definitivamente gli sforzi di ripristino e di pulizia dei locali.

"Il totale dei danni ammonta a 340 mila euro - ha spiegato Andrea Bertoni, presidente della cooperativa L’Alveare Onlus -, eravamo l’unico centro diurno aperto durante il periodo Covid. La nostra è una piccola realtà nata nel 1990 grazie a un lascio testamentario alla parrocchia di Sant’Antonino. Gestiamo anche l’Istituto Lega Sacra Famiglia, casa di riposo a Brisighella. Purtroppo a causa dell’alluvione siamo stati costretti a chiudere per tre settimane il centro di Faenza, dove tra l’altro lavorano 30 persone". Per tramite dell’assessorato al welfare del comune di Faenza il centro diurno ha ripreso la propria attività spostandosi nei locali del Fontanone gestiti da Asp, che ha concesso gli spazi in comodato d’uso. Da ottobre e fino a giugno il centro diurno riconoscerà il canone di locazione al Fontanone. Tanto infatti dovrebbe essere il tempo di ripristino della struttura in via Pantoli: "Ora siamo nella fase di completamento dei preventivi ed è imminente la partenza dei lavori che saranno eseguiti dagli artigiani - evidenzia Bertoni -. Oltre all’amministrazione comunale e all’Asp, che ringraziamo, abbiamo ricevuto tanta solidarietà da parte di varie associazioni e anche da privati. In particolare ci hanno aiutato la Caritas Diocesana e la Caritas Ambrosiana. Siamo motivati a riaprire quanto prima, contiamo entro la primavera 2024, e speriamo di riuscire a fare fronte a questa spesa importante". Per questo c’è ancora bisogno di donazioni: "Ringraziamo chi vorrà ancora contribuire - conclude Bertoni -, assicuriamo che non andranno dispersi i fondi che arriveranno". Allo scopo martedì è stata recapitata alla coop l’ultima donazione in ordine di tempo, da parte dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani. Alla presenza del presidente nazionale Edoardo Patriarca e della referente locale Francesca Goni, l’Anla ha consegnato un assegno di qualche migliaio di euro. "Volevamo fare qualcosa - ha sottolineato Goni -, mi sono informata e mi è stata fatta presente la situazione del centro diurno. Così dopo aver interpellato il presidente nazionale abbiamo deciso di contribuire anche noi, è una piccola goccia nel mare ma crediamo possa essere d’aiuto".

Damiano Ventura