La devastazione in spiaggia, allagati 40 stabilimenti: “Dentro è tutto da buttare”

Ravenna, 7 ottobre 2025 – Stivali di gomma, badili, cariole e tira acqua, idrovore e idropulitrici: sono tanti gli operatori che, la mattina dopo, sono al lavoro per ripristinare gli stabilimenti balneari. Ma la devastazione è ancora visibile. “Ci sono 1.200 assi di legno che galleggiano a un metro da terra, così l’area ristorante è completamente andata. Avevamo finito, saremmo venuti oggi per sistemare le ultime cose prima dell’inverno.

Luca Valdinoci del bagno Ulisse mentre pulisce i locali

E, invece, domenica è arrivata la mareggiata che ha distrutto tutto”, spiega Alessandro Marchiani, titolare del bagno QueVida di Porto Corsini. Intorno a lui, i volontari della protezione civile dragano l’acqua ancora alta con un’idrovora. “È arrivata anche in cucina: le celle frigorifere galleggiavano. Sicuramente avremo decine di migliaia di euro di danni. La scorsa settimana avevo chiamato per sentire se si potesse iniziare a erigere la duna, ma mi hanno detto che l’autorizzazione per lavorare iniziava oggi (ieri, ndr)”, continua Marchiani.

La mareggiata di domenica è stata veloce: in meno di due ore l’acqua è entrata in 40 stabilimenti, colpendo a macchia di leopardo tutte le nove località balneari di Ravenna. Raffiche di bora di 80 chilometri orari e onde alte oltre un metro e venti sopra il livello del mare. Secondo le prime stime, il danno economico si aggira tra i 3 e i 4 milioni di euro. A Porto Corsini l’acqua ha addirittura divelto parte dell’asfalto della diga nord. A Marina di Ravenna tra gli stabilimenti più colpiti c’è il bagno Ulisse, dove l’acqua ha compromesso gli arredi bar e la cucina. “L’acqua mi arrivava alla vita – spiega il titolare Luca Valdinoci –. Dopo aver visto l’allerta arancione, sono andato a prendere dei sacchi di sabbia che avevo e li ho posizionati sulle porte. Ma, di fronte alla potenza dell’acqua, per di più così alta, non sono minimamente bastati. È successo tutto in mezz’ora, poi l’acqua ha ristagnato per ore. Il problema è che il bagno è in basso e dietro lo stradello del parco marittimo è più alto, perciò l’acqua non scarica. Domenica pomeriggio, i vigili del fuoco sono venuti a dragare; ci sono volute due ore. Quando le piogge sono intense capita di allagarci, ma non pensavo che potesse arrivare l’acqua dal mare”. Dentro alla cucina del bagno sono almeno in cinque a pulire, è tutto coperto di fango. “È tutto da buttare, andrà rifatta completamente, saremo sui 100mila euro di danno. Avremmo tenuto aperto per altri tre weekend, ma a questo punto lavoreremo per la prossima stagione”, continua Valdinoci.

Prima ancora di entrare al bagno Hana-bi, appoggiati all’esterno davanti all’insegna ci sono due freezer Algida, due frigoriferi e qualche mobile. Dietro, una distesa di acqua e fango. In sottofondo, il rumore delle pompe della protezione civile. “Qualcosa del genere era successo nel 2016, ma era stato del tutto improvviso a metà giugno. Questa volta, invece, forse si poteva prevedere, dal momento che era stata diramata un’allerta arancione. Essendo un bagno molto basso, quando ci sono questi fenomeni siamo più a rischio di altri”, spiega Chris Angiolini. “Adesso dobbiamo svuotare tutto, ripulire e ricomprare. Saremo sui 50mila euro di attrezzature: cucina, bar, frigo. È proprio come dopo un’alluvione. Questa, però, è acqua salata e gli effetti del sale continueranno a vedersi per un bel po’. Se ci fosse stata la duna invernale, probabilmente saremmo stati risparmiati”, aggiunge Federica Angiolini.

A essere colpito è stato anche il Formentera. “L’acqua è entrata fino a 40 centimetri, i frigo sono saltati. Abbiamo cercato di fare dei tracciati nella sabbia affinché defluisse, ma non sono serviti a niente. Siamo bassi. I bagni a fianco, più alti, non hanno avuto danni. Anzi, avevano anche persone a pranzo. Noi abbiamo tutti gli arredi esterni da buttare”, spiega Christian Correnti.